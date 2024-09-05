Сборник историй ветеранов Великой Отечественной представили в Южно-Сахалинске

В День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в областном центре торжественно презентовали 10-й том альманаха «Победители».

Юбилейный выпуск посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В него вошли 30 очерков о наших земляках – Николае Георгиевиче Барнавалкине, Фёдоре Владимировиче Бондареве, Зинаиде Ивановне Гранкиной и многих других. Это истории, которые рассказывают о себе ветераны, их дети и внуки.

– Книга не только о войне, но и о семье, доме, людях, которые приехали на острова в послевоенные годы и строили здесь жизнь, – поделилась главный редактор альманаха Елена Герцен.

Просветительский проект в 2015-м инициировал депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов. Редакция альманаха по крупицам собирает удивительные истории героического поколения. За 10 лет работы написано более 350 очерков о сахалинских ветеранах. В планах в дальнейших выпусках рассказать истории ветеранов горячих точек и СВО. Авторы стремятся показать связь поколений. В юбилейный альманах уже включили несколько имён героев СВО, о чьих прадедах рассказывается на страницах издания.

– Мы постарались передать все слова, которые были сказаны нашими ветеранами максимально искренне и правдиво. Они рассказали правду о войне, как воевали и голодали, как погибали и радовались победе. Уверен, что альманах станет большим примером для всей страны, – отметил Георгий Карлов.

По традиции в конгресс-холле «Столица» на «солдатской поляне» собрались ветераны Великой Отечественной войны и СВО. Губернатор Валерий Лимаренко поздравил всех собравшихся с Днём Победы и отметил важность альманаха «Победители».

На торжественной церемонии редакцию издания наградили грамотами комитета по обороне Государственной Думы России.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Не просто День Победы…

3 сентября на «солдатской поляне» праздновали не только День окончания Второй мировой войны и выход альманаха. Здесь поздравляли ветерана Великой Отечественной Якова Берковича Маламуда, которому в этот день исполнилось 87 лет. Родился в селе Великая Косница Ямпольского района Винницкой области. С 1941 по 1944 год был узником еврейского гетто. В 1950-х служил на Сахалине. Так здесь и остался.