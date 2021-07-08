Счастливый код. Новость из лотерейного мира на днях взбудоражила воображение многих

Житель Южно-Сахалинска приобрел билетик «Спортлото» за 200 рублей и выиграл аж полмиллиарда! Но как грамотно распорядиться выигрышем и вообще сбережениями?

Если повезло

По сообщению официального лотерейного предприятия «Столото» (лотереи организуют российские министерства финансов и спорта под контролем федеральной налоговой службы), 5 июля разыгрывали 3444-й тираж «Спортлото «4 из 20». В качестве суперприза была денежная сумма – 512 млн 261 тыс. 694 рубля.

Участник июльского розыгрыша из Южно-Сахалинска приобрел лотерейный билет на мобильном сайте. Он угадал цифровые комбинации в обоих полях лотерейки.

Формулой успеха стали комбинации чисел 1, 8, 19, 15 и 12, 17, 8, 1. Для получения выигрыша счастливчику нужно обратиться в московский центр «Столото».

Удача действительно редкая. По данным госпредприятия, этот выигрыш на втором месте в топе за последние пять лет.

А некоторые прячут в подушку!

Как грамотно распорядиться свободными денежными средствами? В южно-сахалинском представительстве Центробанка России рекомендуют посетить сайт «Финансовая культура» fincult.info. Здесь, например, можно узнать о предназначении и особенностях работы паевых фондов. Этот вариант подходит для начинающих инвесторов. Человек, упрощенно говоря, доверяет команде профессионалов часть своих средств, а те выстраивают взвешенную стратегию, находят лучшие варианты. Можно приобрести акции, облигации, валюту, недвижимость, предметы искусства или скомбинировать различные типы активов…

Доступно, профессионально, вероятен высокий доход при относительно небольших издержках. Они ниже, чем если попробовать заняться самостоятельным инвестированием. Плюс имеются какие-то льготы при налогообложении.

Как и в любой инвестдеятельности, здесь свои риски. Вложения такого рода не застрахованы государством. Гарантии в 100 процентов на получение дохода никто не даст, многое зависит от положения дел на фондовом рынке.

Для более искушенных и опытных инвесторов есть возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет. При грамотном ведении дел такой вариант позволяет неплохо заработать, причем больше, чем если просто положить деньги в банке на вклад под проценты. Но и в этом случае риски неизбежны. Есть приятные бонусы в виде возможности получить налоговые вычеты на взнос и на налогооблагаемый доход.

Банкиры говорят, что с учетом нынешних экономических реалий самый простой и разумный вариант – просто положить свободные средства на банковский счет и получать проценты. Самостоятельно инвестировать в ценные бумаги, валюту или золото — хорошая идея, но не для новичков.

Картина в цифрах

Как по факту сахалинцы и курильчане распоряжаются своими доходами, какие тропинки ими уже проторены и какие тенденции наблюдаются? Обратимся к статистике. По предварительным данным, в третьем квартале 2020 года население Сахалинской области получило в общей сложности 82,7 млрд рублей дохода «с хвостиком». Денежные расходы при этом составили чуть больше 78 млрд. То есть примерно 4,7 млрд пришлось на сбережения, о которых и пойдет речь далее.

В сравнении с предыдущим, вторым кварталом вклады на банковских счетах, в том числе и в зарубежных банках, показали отрицательный прирост примерно в 650,6 млн рублей. То есть вкладчики активно снимали наличные деньги. Небольшой прирост отмечен в ценных бумагах – почти в 26,4 млн рублей. На 532 млн рублей стало больше средств на счетах индивидуальных предпринимателей. Наличных денег на руках населения стало больше почти на 10,4 млрд в рублевом эквиваленте. Образно говоря, многие предпочли держать наличку «под подушкой».

Гораздо меньшую сумму составляли расходы на приобретение недвижимости – примерно 784,3 млн рублей. При этом на 6,3 млрд рублей подросла задолженность населения по кредитам.

Живем одним днем

Если обобщить все вышесказанное, островитяне по большей части «проедают» свои денежки, тратят их на оплату товаров и услуг, не очень-то задумываясь о долгосрочных инвестициях. Это основной тренд современности.

И такой вывод подкреплен официальной цифирью. По данным Сахалинстата, в первом квартале 2021 года денежный доход в пересчете на душу населения в регионе составлял 56412 рублей в месяц, а потребительские расходы – 47102 рубля, то есть почти один к одному. За первый квартал предыдущего 2020 года показатели были соответственно 56076 и 46951 рубль, разница невелика, тенденция сохраняется.

Подготовил Ярослав САФОНОВ.