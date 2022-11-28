Счастливый помост. Сахалинские тяжелоатлеты завоевали две медали всероссийских соревнований

«Серебряный гриф»

Сахалинцы стали обладателями двух наград Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Б. В. Серегина. Турнир прошел в Туле и собрал более 600 спортсменов, представляющих практически все регионы страны.

Полина Павлович – лучшая.

Честь Сахалинской области отстаивали тяжелоатлеты из Холмска и Южно-Сахалинска.

Воспитанница холмской спортшколы Полина Павлович выступала в весовой категории «55 кг» среди девушек. Спортсменка завоевала золотую награду, показав результат 61 кг в рывке и 79 в толчке, и выполнила норматив мастера спорта России.

Еще один холмский спортсмен Глеб Отпущенников выступал в категории «+109 кг». Тяжелоатлет стал обладателем серебряной награды, подняв 151 кг в рывке и 207 кг в толчке.

Накануне в Туле на первенстве России по тяжелой атлетике островитяне также завоевали награды – Глеб Отпущенников  удостоен золотой медали, а Вероника Мазалова – серебряной.

1 декабря сахалинскую сборную ожидают очередные всероссийские соревнования. Они пройдут в городе Арсеньев Приморского края и станут заключительными в сезоне 2022 года.

Мгновение – и Глеб Отпущенников возьмет вес.

Заехали в ТОП-10

В Кировске завершилась программа первых двух этапов Кубка России 2022 – 2023 года по горнолыжному спорту. В заключительный соревновательный день состоялся женский слалом-гигант.

– Погода была капризной. Начало гонки из-за сильных порывов ветра (более 18 м/с) приходилось переносить три раза, – рассказали организаторы.

В ТОП-10 оказались две островные горнолыжницы. У Ринаты Абдулкаюмовой – шестой результат, у Софьи Крохиной – седьмой.

В слаломе-гиганте среди мужчин в ТОП-10 заехали трое сахалинцев: Леонид Трясов показал восьмой результат, Артем Кашинцев – девятый, Александр Кудрявцев – десятый.

Рядом были еще трое островитян: Дмитрий Пышкин (двенадцатое место), Назар Чернов (тринадцатое), Александр Михайлов (четырнадцатое).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА