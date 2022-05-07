Сценический отблеск славы разведчика. В истории области сохранилось имя Героя Советского Союза – единственного среди актеров страны

Это Константин Лисицын, служивший в областном драматическом театре с 1952 по 1960 год. Увы, в возрасте 47 лет он умер. По всей видимости, сказались раны, полученные на фронте.

Вообще, его боевой путь мог бы стать основой не для одного произведения – и драматического, и литературного. Он прошел путь от рядового бойца до командира разведроты, вместе со своими группами совершал дерзкие рейды в тыл врага. Они устраивали диверсии на дорогах, подрывали мосты, захватывали «языков». Все это было сопряжено с большими опасностями. Константин Сергеевич семь раз был ранен, восемь – контужен.

Для него, как и для большинства людей того поколения, война стала переломным моментом жизни.

Родился он 29 сентября 1923 года в Ярославле в семье служащих, окончил восемь классов, поступил в художественно-педагогическое училище. Подрабатывал рекламщиком в местном драматическом театре имени Ф. Г. Волкова. Мечтал стать актером и ради этого, оставив учебу, переквалифицировался в рабочего сцены, потом в декоратора.

Но как только Германия напала на Советский Союз, Константин стал атаковать военкоматы с просьбой отправить на фронт. Ему советовали подождать, когда исполнится 18 лет. Попал на передовую в ноябре 1941 года. Стал политбойцом, в часы передышек поднимал боевой дух красноармейцев, показывая сценки из различных спектаклей. Вскоре был зачислен в разведку.

Однажды его разжаловали из младшего лейтенанта в рядового и приговорили к 10 годам лишения свободы в штрафбате. За то, что провел рискованную операцию. Хотя и сберег жизни подчиненных.

Вполне возможно, на жесткость наказания повлияло то, что его отец, Сергей Григорьевич Лисицын, в 30-е годы был репрессирован и объявлен врагом народа.

Но судьба оказалась благосклонной – вскоре разведчика освободили от наказания, вернули прежнее звание и должность. И он вернулся в строй, на фронт.

Во второй раз судьба испытала его на прочность в 1943 году. При проведении разведоперации его захватили в плен фашисты, пытали. Но Лисицын выжил, и из плена его освободили наши войска.

Звезду Героя Советского Союза он получил в 1944 году в боях за белорусский город Могилев. Тогда старший лейтенант Лисицын командовал отдельной разведротой.

В наградном листе сказано, что 26 июня 1944 года его подразделение достигло Днепра и получило приказ от командира дивизии форсировать реку, заняв плацдарм на ее правом берегу. Под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника Лисицын первым на бревне переплыл на другую сторону реки и стал прикрывать огнем переправлявшихся вплавь бойцов своего подразделения.

Собравшись, они «ударили» на узком участке по немцам, вклинились в их оборону и завязали уличные бои в близлежащей деревне Требухи. К исходу дня захватчиков выбили из первой линии укреплений. Контратаки при поддержке танков и артиллерии не помешали подразделению Лисицына удерживать занятый рубеж в течение суток, отвлекали на себя основные силы врага. Это дало возможность частям дивизии переправиться через Днепр.

День Победы отважный разведчик встретил в госпитале после тяжелого ранения, полученного 21 апреля, уже в звании капитана.

После окончания войны капитан Лисицын некоторое время еще продолжал служить в армии. С ноября 1945 года был помощником военного коменданта в подмосковном Кунцево. В феврале 1946 года уволился в запас и вернулся в родной ярославский театр. Поступил в театральную студию и был зачислен в актерскую труппу.

Можно только предположить, насколько непросто ему было осваивать сценическое мастерство после стольких ранений и контузий! Но все победила любовь к сцене, помноженная на несгибаемый характер.

По воспоминаниям современников, Константин Сергеевич всегда оставался простым и скромным, сохранял веселый нрав и жизнерадостность. Соглашался на любые роли, не кичась своими наградами и фронтовыми заслугами. Кто-то из его знакомых заметил: Лисицын никогда не гнался за славой, и, как правило, она сама его находила.

С 1950 по 1952 год Герой Советского Союза играл на сцене Чеченского русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова в Грозном.

После этого приехал на Сахалин. Сыграл на острове ряд интересных, запоминающихся ролей: Звонарев («Порт-Артур»), Хуан («Дама-невидимка»), Осокин («С первого взгляда»), Беральд («Мнимый больной»), Павел («Старик»), Шпак («Почему улыбались звезды»), Джон Грей («Гражданин мира»), Федор («В поисках радости»), Март Туйск («Блудный сын»), Каргин («После разлуки»), Ильин («Ошибка Анны») и другие.

С Сахалина актер-герой вернулся к себе в Ярославль. Это был последний 10-летний отрезок его жизни. Прошел он его ярко. В театральной среде сохранились воспоминания о том, что в пьесе «Панфиловцы» Лисицын выходил на сцену со своей настоящей Звездой Героя Советского Союза, что вызывало настоящий шок среди публики и патриотический подъем. Потом его именем назвали улицу в родном городе, установили мемориальную доску на доме, где он жил.

Так сложилось, что память о таких замечательных людях, как Константин Лисицын, у нас со временем стерлась. На Сахалине и Курилах после войны жило немало людей, имеющих звезды Героев Советского Союза, ордена Славы трех степеней, но…

Ликвидировать этот пробел удалось островным краеведам Николаю Вишневскому и Ирине Шашковой в книге «Чтобы помнить». В ней они собрали и обобщили разрозненные сведения. Во многом благодаря им в канун Дня Победы в 2018 году на здании сахалинского Чехов-центра появилась мемориальная доска в память о единственном в стране актере, удостоенном звания Героя Советского Союза.

Антон СМОЛЯКОВ.