Сделаем красоту доступной

Когда уже заасфальтируют дорогу до села Новиково в Корсаковском районе? Иногда она превращается в стиральную доску и сильно пылит в сухую погоду. Пылюка стоит такая, что если впереди идёт машина, то дороги и встречных авто совсем не видно.

Да, Новиково, может быть, неперспективное поселение, но ведь дорога к нему имеет большое туристическое значение. Через него едет масса заезжих и местных любителей природных красот на Изумрудные озёра, мыс Евстафия, Три камня.

Люди говорят: хотя бы до Озёрского положили асфальт, а то ведь большой кусок дороги до него такой же, как до самого Новиково.

Вот проезд к мысу Великан со стороны Охотского немного привели в порядок. Мы с друзьями выбрались на Великан только в октябре и были приятно удивлены переменами. Сейчас это вполне проезжая дорога. Укреплены места пересечения речек – провалов уже нет. Время нахождения в пути сократилось на треть.

– А лучше и не надо, – говорят некоторые любители природы. – Если не каждый сможет проехать к заповедным местам – они целее будут.

Известно же, как «культурно» ведут себя на природе иные граждане…

Летом мы убедились, что портят красоты не только туристы. На мысе Острый в Долинском районе почему-то обустроили рыбный стан, прорыли канал для захода лодок, поставили бытовки, там постоянно работал экскаватор… Печально.

Игорь ШАПИРО, г. Южно-Сахалинск.