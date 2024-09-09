Сделки, талибы, тысячный тираж . Спецвыпуск «Советского Сахалина» раздали участникам Восточного экономического форума

Во Владивостоке с 3 по 8 сентября прошёл Восточный экономический форум (ВЭФ), созываемый ежегодно по инициативе Президента Владимира Путина. Основная программа завершилась шестого сентября, но выставка «Улица Дальнего Востока», где разместился павильон Сахалинской области, работала до вечера воскресенья. Точкой притяжения на островном стенде стала в том числе стойка со спецвыпуском «Советского Сахалина» – доставили на ВЭФ 1000 экземпляров газеты. Тираж расходился так хорошо, что организаторы вынуждены были приостановить раздачу, чтобы хватило до конца выставки.

Кто приехал?

По данным организаторов, в деловой программе ВЭФ участвовали:

больше 1500 представителей СМИ России, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Вьетнама, Италии, Китая, Малайзии, Пакистана, Саудовской Аравии, Швейцарии и Японии;

представители 16 недружественных стран: Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Республики Кипр, Республики Корея, Сингапура, США, Франции, Швейцарии, Японии и Каймановых островов;

Президент Владимир Путин, генеральный прокурор Игорь Краснов, первый зампред правительства Денис Мантуров, полпред Президента России Юрий Трутнев, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампред правительства Виталий Савельев, министры;

18 глав республик, краёв и областей, 2500 бизнесменов от 125 иностранных и тысячи российских компаний.

Что заявляли?

Форум с особым нетерпением ждал выступления Владимира Путина, оно было изюминкой пленарного заседания.

– Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век, – сказал глава России. – Правильность решения подтвердили жизнь и те объективные тенденции, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития всё больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, что позволяет преодолевать барьеры, которые пытаются навязать миру некоторые западные элиты.

ТАСС сообщает, что представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) и глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Хуссейн назвал речь Владимира Путина хорошей.

– Я занимаюсь бизнесом и был бы рад сотрудничать с Россией. Экономика двух стран от этого только выиграет, – сказал журналистам представитель запрещённого движения, приславшего на форум отдельную делегацию.

Что обсудили?

Программу ВЭФ разбили на семь блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Участники бизнес-диалогов «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия» и «Россия – Китай» обсудили расширение и укрепление сотрудничества, совместные проекты и инициативы.

На ВЭФ были проведены научно-практическая российско-вьетнамская конференция, конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программа «Знание.Лекторий».

О чём договорились?

На ВЭФ подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей. Из них – разработка никелево-медного месторождения Кун-Манье в Зейском районе Амурской области; организация трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» в Еврейской автономии; строительство морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов в Хабаровском крае, создание лесоперерабатывающего комплекса и морского многофункционального комплекса на севере Сахалина (Агнево).

13 регионов России подписали на форуме 119 документов на общую сумму в 724 млрд рублей.

По словам полпреда Юрия Трутнева, после завершения форума правительство обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока, чтобы проработать предложения, сформированные на форуме и получившие поддержку Президента России Владимира Путина.

Во что играли?

Спортивные игры ВЭФ объединили более 20 мероприятий по 10 видам спорта, среди которых гребля, парусный спорт, шахматы, настольный теннис и кёрлинг. В состязаниях участвовали спортсмены пятнадцати стран.

На ВЭФ приехали 25 звёзд российского спорта, среди которых были олимпийские чемпионы Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный, Александр Легков, Евгений Тищенко и чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Дарья Нагорная. Звёзды провели разминку для участников забега «За дружбу в спорте».

В библиотеке ДВФУ про­шёл третий шахматный турнир на кубок ВЭФ, где играли шахматисты двенадцати стран.

Главным событием культурной программы форума было выступление на приморской сцене Мариинского театра, знаменитого пианиста Дениса Мацуева и молодёжного симфонического оркестра.

Чем хвалились?

11 регионов Дальнего Востока представили стенды с достижениями и перспективами на выставке «Улица Дальнего Востока». Сахалинская область показала соседям и гостям успехи в строительстве беспилотных аппаратов, водородный полигон, развёрнутый в Южно-Сахалинске, проект модернизации порта в Корсакове, создания портовых мощностей на стыке Макаровского и Поронайского районов. На областном макете, кстати, появился мост с материка на остров, который был одобрен Владимиром Путиным на встрече с губернатором островной области.

«Советский Сахалин» поддержал работу областного стенда специальным выпуском. Сотрудничество редакции и областного правительства стало доброй традицией – журналисты главной газеты Сахалина и Курил готовили пять выпусков для регионального стенда на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Спецвыпуск для ВЭФ стал шестым вне­очередным номером, куда мы собирали лучшие статьи об экономике Сахалинской области.

Марк ШЕЙДЕР.