Седлоцветник на моховых куртинах. На южных Курилах обнаружены новые места произрастания редких диких орхидей

Исследователи из Ботанического сада-института ДВО РАН (г. Владивосток) обнаружили локальные популяции редких охраняемых видов орхидей на территории заповедника «Курильский» (о. Кунашир) и в федеральном заказнике «Малые Курилы» (о. Шикотан).

Среди находок диких орхидей – седлоцветник сахалинский, мирмехис японский и пузатка высокая. Все они – обитатели лесов зоны умеренного муссонного климата Восточной Азии, включены в Красную книгу Российской Федерации.

Мирмехис японский – миниатюрная орхидея, произрастающая исключительно на моховых подушках в хвойных и хвойно-широколиственных островных муссонных лесах. Под обильным снежным покровом мирмехис зимует в зеленом виде. У большинства растений настоящие корни отсутствуют, поскольку фактического контакта с почвой у этого вида орхидей не происходит. Некоторые функции корней выполняет тонкие волоски, отходящие от узлов побегов. Для растений очень важна симбиотическая связь с грибами, которые снабжают растения водой и элементами минерального питания.

В России вид распространен только на островах Кунашир и Итуруп, основные места произрастания располагаются на территории заповедника «Курильский» и в его охранной зоне. Локальная популяция вида, состоящая из нескольких десятков особей, среди которых около 20 находились в цветущем состоянии, была обнаружена в окрестностях мыса Столбчатого, вблизи маршрута экологической тропы, в охранной зоне заповедника. Мирмехис японский крайне редкий вид флоры России, а за ее пределами встречается на японских островах Хоккайдо и Хонсю, где также редок.

Седлоцветник са­халинский – небольшое растение с изящными цветками на относительно длинных цветоносах, приуроченное к влажным хвойным лесам, где произрастает на моховых куртинах. Настоящие корни у этой орхидеи также отсутствует, но есть тонкий подземный видоизмененный побег, покрытый выростами-волосками, обычно оплетенный гифами гри­бов-симбионтов.

Относительно мно­гочисленные локальные популяции вида обнаружены в темнохвойных и темнохвойно-широколиственных моховых лесах на территории заповедника «Курильский» в районе Алехинских горячих источников, в долине реки Озерной, а также в охранной зоне заповедника в районе пос. Третьяково и близ мыса Столбчатого. На острове Шикотан многочисленная популяция растений найдена в заболоченных сфагновых лесах из ели Глена и лиственницы курильской в районе бухты Волошина. Помимо островов Курильского архипелага вид спорадически встречается также на Сахалине, в материковой части Дальнего Востока России, а за ее пределами – на острове Хоккайдо.

Пузатка высокая – во время цветения довольно крупная орхидея, высотой более 1 м. Первые годы жизни, зачастую до 10 лет, растение существует исключительно в подземном состоянии, в виде толстого корневища (отсюда родовое название растения), которое оплетено гифами симбиотических грибов. Растение не имеет зеленых органов, не способно к фотосинтезу, поэтому симбиоз с грибами рода опенок – единственный способ получить не только элементы минерального питания, но и необходимые для роста и развития сахара. В свою очередь, сахара, как продукты фотосинтеза, грибы получают от взаимодействия с другими зелеными растениями.

После накопления достаточных запасов питательных веществ в корневищах растения переходят к цветению. Несколько особей этого редкого вида были обнаружены на территории заповедника «Курильский» в кальдере вулкана Головнина, во влажном широколиственном лесу. Пузатка высокая – одна из самых редких орхидей России, общая численность вида в Сахалинской области составляет менее 1 тысячи. Вид встречается также в Приморском и Хабаровском краях, в Китае, Японии и Корее.

В состав флоры заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» входит 37 видов представителей семейства орхидные, из них 18 видов включены в Красные книги РФ и Сахалинской области.

Кирилл КОРЗНИКОВ, научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института ДВО РАН (г. Владивосток), кандидат биологических наук.

Фото Юрия СУНДУКОВА.