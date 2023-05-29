Сеем, веем, посеваем… Сахалинский агроном рассказывает о маленьких хитростях большого урожая

Лето на пороге, поэтому, не теряя времени, высаживаем картофель ранних, средних и поздних сортов, ни в коем случае не смешивая их.

Вслед за ранней капустой готовьтесь в начале июня к посадке среднеспелых ее сортов.

На подходе первый урожай редиса. У некоторых он стрелкуется. Происходит это из-за пониженных температур и слабого полива. Редисам требуется высокая влажность почвы. Сеем в парники их очередную партию (под двойное укрытие), а в открытый грунт оправляем семена моркови, укропа, петрушки и других зеленных культур, а также гороха и фасоли. С посевом свеклы повременим до середины июня.

Если на грядках желтеет чесночное перо, пролейте посадки триходермином, растворив 3 ст. ложки препарата в ведре воды. Триходермин можно заменить стаканом поваренной соли с добавлением мочевины (по инструкции), разведенным в таком же объеме воды. Без обработки чеснок погибнет от белой или серой гнили донца.

Не спешите высаживать в открытый грунт рассаду огурцов и тыквенных культур, даже под пластиковые бутылки с укрытием. Для этих теплолюбивых растений ночные температуры еще низкие. А вот в теплицах нарежьте рядки для огурцов, до краев наполните их навозом, сверху насыпьте по 5 см почвы. Лунки пролейте теплой водой и определите в них рассаду. Навоз будет выделять тепло, и она станет хорошо развиваться. Только не допускайте посева семян в свежий навоз – над ним должен быть слой земли.

Томаты определяем в теплицу под двойное укрытие. Не снимайте его даже днем. Форточки для проветривания к ночи закрывайте. Если теплица установлена с севера на юг, то она подвержена холодным ветрам, поэтому прожигайте на ночь бумагу. Дым предохранит томаты от замерзания.

У некоторых дачников помидорная рассада вытянулась до метра. Такую не стоит подвязывать к высоким колышкам, она может и не выжить. Лучше стебелек аккуратно свернуть кольцом и поместить в лунку. Второй вариант: сделать борозду, положить в нее перепревший навоз, уложить растение горизонтально, а верхушку приподнять на 15 – 30 см. Тогда стебли в земле быстро окоренятся, и помидорный куст будет сильным.

Многие спрашивают: какими удобрениями пользоваться? Лучшая подкормка для овощных культур – свежий навоз. Биогумус тоже хорош. Это универсальное натуральное органическое удобрение. Содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (магний, железо, бор, марганец, медь, цинк), а также витамины, фитогормоны роста и гуминовые кислоты. Препарат подходит для плодовых деревьев, а также овощных, ягодных, декоративных и цветочных культур.

При регулярном применении биогумуса для корневой и внекорневой подкормки растения хорошо развиваются, меньше болеют, быстрее созревают и дают хороший урожай. Поскольку это концентрированное удобрение, то применяется оно в малых дозах. Еще один плюс биогумуса: срок его действия не ограничен.

Эффективно работает на грядках и диаммофоска. В обедненную почву ее вносят из расчета 40 – 90 г на 1 кв. метр. Пользуйтесь и другими сложными удобрениями, содержащими фосфор, азот и калий.

Наблюдайте за ночными и дневными температурами. Когда они сравняются, начнем высаживать рассаду перцев и баклажанов. А пока работаем на земляничных плантациях. На многих из них почва спрессовалась, как цемент. Рыхлите ее, вносите перепревший навоз или диаммофоску (до 60 г на кв. метр). Старые земляничные розетки заменяйте новыми, полученными от хороших продуктивных сортов.

Фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники обработайте от болезней раствором бордоской жидкости, а от вредителей – интавиром, актеликом или иными гербицидами и фунгицидами. Ведь местами на крыжовнике проявилась огневка, на малине – стеклянница, а на смородине – почковый клещ. Пораженные почки и сухие ветки удаляйте как можно быстрее и сжигайте.

Облепиху обработайте железным купоросом (500 г на ведро воды).

Ранним утром или поздним вечером плодовые деревья в стадии розового бутона нелишне опрыскать раствором 1 ст. ложки сахара в 1 л воды. Это привлечет пчел и других насекомых-опылителей. Вам в помощь и препараты из серии «Завязь».

По возможности привезите для сада морские водоросли с побережья. Разложите их под кустами и деревьями. Пойдут дожди, и водоросли обогатят почву минеральными веществами.

Первоцветы уже порадовали нас своей красотой. Цветут нарциссы и тюльпаны. Пришла пора высадить в цветники (и поглубже) гладиолусы и георгины.

Среди садоводов немало любителей украшать участки розами – чайно-гибридными, плетистыми, кустарниковыми или полиантовыми (многоцветковыми). Сейчас они дружно идут в рост, так что не увлекайтесь их сильной обрезкой. Пусть они радуют вас изысканной красотой и яркостью красок.

Валентина Косенкова, агроном.

Южносахалинцев и гостей города приглашают на распродажу саженцев

Торговля будет продолжаться по 15 июня на территории ярмарочной площадки около ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106а).

Посетители смогут приобрести саженцы яблони, груши, вишни, черешни, сливы, малины, ежевики, жимолости и смородины. Также в продаже будут декоративные кустарники по цене от 300 до 700 руб.

Практикум для садовода

Для внесения суперфосфата под деревом или кустом выкапывают небольшие ямки, в которые вливают разбавленный раствор препарата. После этого растения тщательно поливают.

Аммиачную селитру равномерно распределяют вокруг основания дерева или куста вручную или с помощью опрыскивателя и тщательно поливают.

Разведенные в 10 л воды 0,5 кг древесной золы и 3 ст. ложки мочевины – отличный напиток для ягодных кустарников.

Не накапливайте древесную золу вокруг стволов плодовых деревьев и кустарников. Рассыпайте ее тонким слоем и разровняйте граблями.

Крыжовник любит опрыскивание суперфосфатом и сернокислым калием.

Яблони весной подкармливают дважды. Первая подкормка азотная, вторая состоит из 1 кг суперфосфата, 0,8 кг сернокислого калия и 0,5 кг мочевины или 5 л птичьего помета, или 10 л навозной жижи, растворенных в 200-литровой бочке. Смесь надо настоять семь дней и полить яблони из расчета 40 л на дерево.

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