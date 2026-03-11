Сегодня – дальневосточное дерби. Чемпионат России по волейболу среди женских команд

Вчера стартовал одиннадцатый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А. В Южно-Сахалинске на площадку учебно-тренировочного центре «Восток» первыми вышли «Динамо» (Приморский край) и «Амурские тигрицы» (Хабаровский край). Дальневосточное дерби получилось очень непростым для обеих дружин. Несмотря на то, что бело-голубые праздновали победу со счетом 3:0, цифры на табло не отражают накала борьбы, которую выдали команды. По ходу первого сета «Динамо» вело с разницей в девять очков. «Тигрицы» смогли сравнять счет и были близки к тому, чтобы завершить партию в свою пользу. Счет по сетам в матче 25:20, 25:22, 25:19.

Вторыми играли «Динамо-Забайкалка» (Чита) и «Сахалин». В первом сете островная дружина не оставила соперницам ни малейшего шанса на успех — 10:25. Во второй партии читинки показали, что не только могут неплохо обороняться, но и атаковать. С огромным трудом «Сахалин» взял сет 21:25. Большую часть третьей партии «Динамо» вело в счете и завершила в свою пользу — 25:22 и 1:2.

В четвертом сете бело-голубые продолжали доминировать и были близки к тому, чтобы сравнять счет в матче. Концовку партии «Сахалин» провел великолепно. Уступая 18:15, наши девушки смогли догнать беглянок и выйти вперед 18:19. Поймав спортивный кураж, «Сахалин» завершил сет в свою пользу 22:25 и матч 1:3.

Сегодня, 12 марта, в 19. 00 состоится дальневосточное дерби «Сахалин» -«Динамо» (Приморский край).

Команда из Владивостока провела в чемпионате 39 поединков. В 29-ти одержала победы. Имея в активе 87 очков, «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Островная дружина 41 раз выходила на площадку и в 28 встречах праздновала виктории. Набрав 82 очка, «Сахалин» расположился на пятом месте.

В матче первого тура текущего чемпионата 9 октября во Владивостоке «Сахалин» выиграл у «Динамо» 3:0 (25:12, 25:18, 25:23). Спустя два дня островная дружина вновь «обидела» хозяек площадки 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).

Нет необходимости говорить о том, что гостьи из Приморья прилетели в Южно-Сахалинск, чтобы вернуть островитянкам «должок» за два матча первого тура.

