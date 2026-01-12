Сегодня – День российской печати

Уважаемые журналисты Сахалина и Курил, сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

СМИ и социальные медиа являются ключевым источником актуальной и важной для жителей информации о происходящих в регионе, стране и мире событиях, играют огромную роль в формировании культуры в обществе. Поэтому особую ценность имеют такие качества представителей прессы, как объективность и честность.

Вы, островные журналисты, уважаете право своей аудитории на правду. Знаете потребности людей, оперативно и достоверно сообщаете об их проблемах и своим трудом помогаете правительству региона менять к лучшему жизнь на Сахалине и Курилах.

Наша пресса пробуждает в земляках чувство гражданской ответственности, объединяет их для решения ключевых общественных задач. Во многом благодаря этому жители области активно собирают посылки для бойцов в зоне специальной военной операции. Помогают приводить в порядок города и сёла. Поддерживают реализацию региональной программы «Счастливое материнство».

Желаю всем сотрудникам средств массовой информации и социальных медиа Сахалина и Курил крепкого здоровья, творческой энергии, новых успешных проектов, благодарных читателей, зрителей и слушателей!

С праздником, друзья!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.