Сегодня на Сахалине провожали зиму

В областном центре по этому случаю на всех площадках городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина прошли массовые мероприятия. Погода выдалась как на заказ – плюс 10 градусов. Народу в парке собралось очень много, все подъезды к территории парка оказались забиты автомобилями.

Изюминкой празднования Масленицы стало приготовление большого блина, на который потребовалось 30 литров теста. Выпекали гигантское угощение на территории парка.

Угощал блинами и губернатор Валерий Лимаренко. В одной из палаток он выпекал их самолично, и, как утверждают те, кто их попробовал, достойными на вкус.

В этот день была организована концертно-развлекательная программа с выступлением лучших вокальных и танцевальных коллективов города и множеством сюрпризов, веселых конкурсов и мастер-классов.

Концертно-развлекательные программы прошли и в домах культуры сел и планировочных районов Южно-Сахалинска.