Сегодня в России отмечается День матери

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жительниц Сахалинской области с праздником.

В тексте поздравления сказано:

«Дорогие сахалинки и курильчанки! От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Материнство — это великое призвание, наполненное безграничной любовью и заботой. Вы дарите детям жизнь, а затем, день за днем, становитесь для них главной опорой и поддержкой. Ваша любовь и проницательность помогают им раскрыть свой потенциал, смело идти к цели и становиться сильнее. То душевное тепло, которое вы дарите, согревает нас на протяжении всей жизни. Благодаря вам мир становится добрее и светлее.

Воспитать достойного человека — настоящий подвиг, требующий мудрости, терпения и огромной душевной силы. Именно вы закладываете в детях главные ценности: любовь к родной земле, уважение к старшим и стремление к созиданию. Поэтому мы создаем все условия, чтобы матери в островном регионе ощущали поддержку в полной мере, а подрастающее поколение с юных лет получало достойное образование, достигало спортивных и творческих успехов.

От всей души желаю вам, дорогие мамы, крепкого здоровья, благополучия и радости! Пусть ваши дома всегда будут полны света, уюта и детского смеха. А ваша любовь возвращается к вам благодарностью и успехами ваших близких!».

С Днем матери поздравил южносахалинок мэр Сергей Надсадин.

«Уважаемые южносахалинки! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери!

Это день, когда мы с особым трепетом говорим слова благодарности самым дорогим людям в нашей жизни — мамам. Именно вы дарите нам жизнь, окружаете безусловной любовью и заботой, являетесь неиссякаемым источником тепла и мудрости. Ваша поддержка и вера в нас помогают преодолевать любые препятствия и стремиться к новым вершинам.

Неслучайно 2025 год в Сахалинской области объявлен Годом счастливого материнства. Эта инициатива, предложенная губернатором Валерием Лимаренко, — не просто дань уважения женщинам, а реальная поддержка института семьи. Она направлена на расширение социальных гарантий и создание благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения.

В администрации Южно-Сахалинска глубоко убеждены: счастливая мама — это основа благополучной семьи и процветающего общества. Поэтому мы прилагаем все усилия для создания условий, в которых каждая женщина чувствовала бы себя защищенной и уверенной в будущем. Строительство и модернизация образовательных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры и организация досуга — все это делается для того, чтобы наши дети росли здоровыми и получали качественное образование, а их мамы имели возможность реализовать свой потенциал.

Особую благодарность хочется выразить многодетным мамам и тем, кто воспитывает детей, которым необходимо особое внимание. Ваш жизненный путь — это пример невероятной силы духа, нежности и самоотверженности.

Пусть этот светлый день будет наполнен радостью и любовью ваших близких. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, дорогие мамы!».