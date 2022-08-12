Сегодня в Южно-Сахалинске частично откроют движение на участке улицы Ленина

Проезд для автотранспорта по ул. Ленина на участке от ул. Авиационной до пер. Школьного, на котором сейчас ведется благоустройство после укладки трубы в ходе строительства южного канализационного коллектора, будет восстановлен. Для движения будет открыта восточная сторона улицы.

​Как сообщил инженер по надзору за строительством МКУ «Управления капитального строительства» Артем Шипилов, работы велись круглосуточно — в три смены. Сейчас специалисты подрядной организации завершают подготовку участка: проводят мойку асфальта, устанавливают знаки, убирают ограждения и выставляют конусы для временного разделения полосы.

​Сегодня запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на западной стороне улицы, после чего полосу откроют для проезда автотранспорта.

С 21:00 до 6:00 субботы будет произведена укладка асфальта на восточной части ул. Ленина. Это последний этап ремонтных работ на этом участке — с 6.00 утра 13 августа улица будет полностью открыта для движения транспорта.

​На время перекрытия участка для увеличения пропускной способности автотранспорта специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства скорректировали работу двух светофоров на перекрестках пр. Мира и ул. Пуркаева и пр. Мира и ул. Больничной. В настоящий момент они работают по временной схеме. Как только восстановление асфальтобетонного покрытия на ул. Ленина полностью завершится, светофоры переведут в прежний режим, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.