Сегодня в Южно-Сахалинске чествовали журналистов

Было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес верных своему профессиональному долгу корреспондентов, операторов, корректоров и редакторов. Мэр областного центра Сергей Надсадин пригласил на деловой завтрак руководителей сахалинских СМИ. Ряд представителей были отмечены благодарственными письмами руководителя города. В их числе главный редактор газеты «Советский Сахалин».

В областной Думе тоже прошел приём журналистов. Представителям изданий и телекомпаний вручили юбилейные памятные знаки «30 лет Сахалинской областной Думе» и дипломы. Несмотря на праздничное настроение, за круглым столом обсуждались проблемы сегодняшнего дня и проблемы самого журналистского сообщества. В СМИ, кстати, они тоже есть, но, как было сказано, журналистов защищать некому.

В управлении УВД по Сахалинской области прошло чествование журналистов. Генерал-майор полиции начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов вручил благодарственные письма 20 представителям региональных и районных СМИ. Корреспондент газеты «Советский Сахалин» Евгений Аверин отмечен благодарственным письмом общественного совета при УМВД России по Сахалинской области.

Главный редактор издания Татьяна Вышковская награждена Почётным знаком федерального ведомства «За содействие МВД России».