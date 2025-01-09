Сегодня в Южно-Сахалинске стартуют IV Российско-Китайские молодёжные зимние игры

Это первые в России крупные международные соревнования в отечественном спортивном календаре этого года. Красочная торжественная церемония открытия пройдёт в УТЦ «Восток». Соревнования будут проходить в островной столице до 14 января.

Накануне на Сахалин прибыли заместитель министра спорта России, глава российской делегации на IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх Алексей Морозов и команда юных спортивных звёзд. Им была предоставлена возможность готовиться к международным стартам на базе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Многочисленную китайскую команду (144 человека), как и российскую, встречали в аэропорту хлебом-солью, русскими народными песнями и танцами. Приветствовал гостей заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Во главе китайской делегации, прилетевшей на Сахалин, заместитель руководителя главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР Лю Гоюн.

Предположительно в соревнованиях будут участвовать свыше 220 спортсменов из России и Китая в девяти олимпийских видах спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, кёрлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки.

Первые старты Игр запланированы на 10 января.

– Как отмечает министр спорта Михаил Дегтярёв, это очень важные соревнования. Они становятся трамплином для молодых спортсменов в большой спорт и к новым рекордам. В 2022 году на официальных переговорах с китайской стороной во время предыдущих Игр в Чанчуне мы приняли решение выбрать Южно-Сахалинск местом следующих зимних состязаний. Сахалин богат историей и традициями. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для проведения международных стартов, – рассказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Послами Игр станут олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова и чемпионка мира по сноуборду в параллельном слаломе сахалинка София Надыршина.

Медицинское сопровождение сборной России обеспечит центр спортивной медицины ФМБА России. В Южно-Сахалинск прилетела команда специалистов во главе с руководителем центра Андреем Жолинским. Развёрнут мобильный медицинский центр для непрерывного медико-биологического обеспечения, ускоренного восстановления и медицинской помощи российским атлетам.

Более 170 волонтёров из разных регионов страны будут работать на спортивных мероприятиях.

У сахалинцев есть уникальная возможность побывать на соревнованиях и поболеть за наших спортсменов. Вход бесплатный. Расписание можно посмотреть в номере «Советского Сахалина» за 27 декабря или на сайте.

У спортсменов Российско-Китайских игр появятся талисманы удачи

В поддержку праздника спорта Сахалинский региональный центр оценки качества образования совместно с центром спортивной подготовки региона запустили проект «Талисманы удачи». Особенные дети, обучающиеся с помощью дистанционных образовательных технологий, создали для участников предстоящих Игр приветственные амулеты – открытки с тематическим рисунком и символикой Игр и Сахалинской области.

Расписание игр.

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