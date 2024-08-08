Сегодня здесь пустырь – через год будет спортивный комплекс. Он появится в Дальнем к 1 сентября 2025 года

Реализацией проекта займётся управление капитального строительства городской администрации. Сейчас готовится дорожная карта. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин с руководителями профильных структур осмотрел площадку под будущее строительство.

Планируемая площадь модульного комплекса с административно-бытовым блоком по проекту составит 1000 кв. м. Спортивный блок оснастят необходимым оборудованием и покрытием. Там можно будет проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, гандболу, большому теннису, баскетболу, волейболу, гимнастике, контактным видам спорта.

Блочно-модульная конструкция спорткомплекса предполагает быстрый и качественный способ возведения – его реально построить за год. Учитывая, что рядом находится транспортно-пересадочный узел «Алые розы», мэр дал поручение, чтобы территория была максимально благоустроена.

Спорткомплекс в Дальнем – совместный проект администрации города и областного министерства спорта. Благодаря поддержке правительства области и участию Валерия Лимаренко в островной столице обеспечены условия для достижения спортивных высот, в том числе регулярно реализуются новые проекты.

Также Сергей Надсадин посетил Новое Дальнее. От жителей поступали жалобы на состояние ул. 1-й Московской, люди просят привести в порядок бордюры и расширить дорогу. Глава города поручил первому вице-мэру Андрею Ковальчуку детально проработать вопрос.

Мэр зашёл в один из местных магазинов, оценил ассортимент и доступность товаров, пообщался с продавцами и покупателями. Жители поделились, что им всего хватает, продукты – на любой вкус, и в целом отметили: район развивается, ему оказывается большое внимание.

Затем Сергей Надсадин посетил транспортно-пересадочный узел «Алые розы» и вместе с горожанами проехал на «Орлане» до железнодорожного вокзала. Градоначальник пообщался с пассажирами, которые поделились: так добираться до города за считанные минуты очень удобно и быстро.

– В целом жители довольны, делятся, что поезд ходит по расписанию, общение с контролёрами вежливое и корректное. Удобно, что есть мобильная оплата, также билет можно купить заранее. Единственное, на что часть собеседников обратила внимание – необходимо в подземном переходе у ж/д вокзала обустроить нормальный съезд для колясок, багажа, велосипедов. А также нужно проработать вопрос более синхронной стыковки поездов из Дальнего и далее в Христофоровку, – комментирует мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

С этими вопросами глава города обратится к руководству Дальневосточной железной дороги и в министерство транспорта области о необходимости урегулировать эти моменты, чтобы жителям и гостям города было комфортно передвигаться на этом виде общественного транспорта, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Виктор ГОРОДОВ.