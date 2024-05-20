Сэйвы Руслана Юнусова. Вратарь ФК «Сахалин» внёс вклад в победу своей команды

В Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» 19 мая состоялся очередной матч чемпионата России по футболу во второй лиге (группа 3). «Сахалин» принимал «Орёл» из одноименного города. В упорной борьбе хозяева победили – 1:0.

У «Сахалина» и «Орла» нет истории противостояния. До вчерашнего дня команды не только не провели между собой ни одного матча в рамках первенства страны, но и контрольной встречи. Что же касается текущего турнира, то гости занимали восьмую строчку в турнирной таблице, выиграв три матча и столько же проиграв. Островитяне стояли на ступеньку ниже. В активе наших парней три виктории и две осечки.

Матчи между такими командами, которые располагаются рядышком в турнирной таблице – это не прямые стыки, вместе с тем эти игры много решают для обоих соперников. И довольно часто в таких случаях возникает банальный вопрос: кому важнее победа?

В дебюте матча активнее выглядели сахалинцы. Иначе и быть не могло: островитянам необходимо было показать сопернику, кто в этот день на футбольном поле хозяин. Гости отдали инициативу «Сахалину» и постарались ловить футбольную удачу на контратаках. Наши парни были готовы к такому. Все кинжальные контрвыпады соперника они разрушали на подходе к своей штрафной площади.

Вместе с тем, островитяне довольно легко вскрывали оборону «Орла» и должны были забить. Максим Батраков, Даниил Большунов, Кирилл Могель, Георгий Журавлев, Евгений Матрахов, Андрей Сорокин плели такие футбольные сети у ворот соперника, что казалось еще чуть-чуть – и счет в матче будет открыт. Так, на 38-й минуте отличную возможность отличиться имел Валерий Альшанский, но мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от правой стойки ворот голкипера «Орла» Павла Земского. Спустя три минуты Евгений Матрахов завершал очередную атаку довольно точным и плотным ударом в створ ворот. Однако мяч летел в тот угол, который принято называть вратарским, и Павел Земской спас свою команду.

На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Неизвестно, какие меры предпринял главный тренер гостей Евгений Поляков, но во втором тайме болельщик увидел совсем другую игру «Орла». О доминировании на поле речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. И только мастерство нашего стража ворот Руслана Юнусова не позволило гостям праздновать взятие ворот. Его два сэйва надолго запомнятся не только игрокам из Орла, но и сахалинским болельщикам. Тренер «Орла» Евгений Поляков рассчитывал заменами игроков на поле добавить огня в игре и добиться положительного результата в матче. Но больше движения и страсти у соперника мы не увидели.

На 57-й минуте матча многоходовая атака «Сахалина» по правому краю, казалось, уже «захлебнулась», но мяч после ряда рекошетов попал к Даниилу Большунову, который находился на углу штрафной площади. Без обработки, с лету наш полузащитник пробил по воротам и уложил снаряд в левую от вратаря девятку – 1:0.

Поведя в счете, «Сахалин» сбавил обороты и стал играть на удержание победного счета. Орловцы старались изменить ход игры, однако не были особо остры в атаке, взламывать оборону островитян им было сложно. Количество атак так и не перешло в качество. А в середине тайма наш голкипер Руслан Юнусов вновь оказался на высоте, не позволив сопернику сравнять счет.

Финиш у гостей не получился: никакого навала на ворота хозяев, никаких оригинальных идей. Островитяне внешне спокойно оборонялись и довели дело до логичной победы.

Точку в матче поставил арбитр Виталий Евдокимов, свистком зафиксировав счет 1:0 в пользу «Сахалина».

Скромная виктория хозяев поля? Победителей не судят. Команда Юрия Дроздова выиграла и с девятого места поднялась на седьмое, отставая от занимающего вторую строчку в турнирной таблице ФК «Химки-2» всего на два очка.

Следующим соперником наших парней будет довольно неуступчивый коллектив «СКА Хабаровск 2». Несмотря на то, что в активе армейцев всего одна победа, две ничьих и четыре поражения, как результат двенадцатое место в турнирной таблице, хабаровчане никогда не были простым соперникам для островитян. Матч состоится 26 мая в 16.00 на стадионе «Спартак».

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

СПРАВКА

Сэйв в футболе – это момент, когда вратарь отбивает очень опасный удар, который мог бы привести к голу.