Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом

В среду он провел в правительстве области выездное совещание с участием глав дальневосточных регионов, представителей федеральных министерств и ведомств, командованием Восточным военным округом.
Главная тема совещания — национальная безопасность на Дальнем Востоке. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности, а также борьбе с браконьерством и аварийностью на дорогах.
Накануне Николай Патрушев посетил ряд объектов.
В ходе беседы с Николаем Патрушевым глава региона затронул вопрос о необходимости модернизировать электросети на островах. Сетевое хозяйство, построенное в советские годы, сегодня не отвечает требованиям сейсмической безопасности и не выдерживает ветровой нагрузки. Сахалинские власти совместно с министерством энергетики РФ разработали программу модернизации электросетей. Для ее реализации так же требуется федеральное финансирование.
Ирина Новикова.