    Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом

    В среду он провел в правительстве области выездное совещание с участием глав дальневосточных регионов, представителей федеральных министерств и ведомств,  командованием Восточным военным округом.

    Главная тема совещания — национальная безопасность на Дальнем Востоке.  Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности, а также борьбе с браконьерством и аварийностью на дорогах.

    Накануне Николай Патрушев посетил ряд объектов.

    – Я уже успел осмотреть порт в Корсакове. Конечно, он требует серьезных улучшений. Сахалину необходим новый современный порт, и без государственной поддержки реализовать такой большой проект сложно. Сейчас формируется государственный бюджет на трехлетний период. Учитывая, что есть заинтересованные инвесторы, нужно действовать быстрее, – сообщил он журналистам.
    На рабочей встрече с губернатором области Валерием Лимаренко секретарь Совбеза поддержал решение областной власти о строительстве новой взлетно-посадочной  полосы и отметил, что аэровокзал в областном центре должен стать авиационным хабом.

    В ходе беседы с Николаем Патрушевым глава региона затронул  вопрос о необходимости модернизировать электросети на островах. Сетевое хозяйство, построенное в советские годы, сегодня не отвечает требованиям сейсмической безопасности и не выдерживает ветровой нагрузки. Сахалинские власти совместно с министерством энергетики РФ разработали программу модернизации электросетей. Для ее реализации так же требуется федеральное финансирование.

    Ирина Новикова.

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