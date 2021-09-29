Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом

В среду он провел в правительстве области выездное совещание с участием глав дальневосточных регионов, представителей федеральных министерств и ведомств, командованием Восточным военным округом.

Главная тема совещания — национальная безопасность на Дальнем Востоке. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности, а также борьбе с браконьерством и аварийностью на дорогах.

Накануне Николай Патрушев посетил ряд объектов. – Я уже успел осмотреть порт в Корсакове. Конечно, он требует серьезных улучшений. Сахалину необходим новый современный порт, и без государственной поддержки реализовать такой большой проект сложно. Сейчас формируется государственный бюджет на трехлетний период. Учитывая, что есть заинтересованные инвесторы, нужно действовать быстрее, – сообщил он журналистам.