Секреты строительного успеха. Сдавать все больше квартир хорошего качества помогают новые технологии вместе с новыми подходами к производственному контролю

Статистика говорит, что в области за прошлый год из введенных в эксплуатацию зданий 90,8% составляют многоквартирные дома. Возведение жилья остается в числе приоритетных направлений работы областных властей.

Недавно строительные площадки по поручению главы области Валерия Лимаренко проконтролировал в ходе своей рабочей поездки заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. Он осмотрел несколько мест на территории Южно-Сахалинска. Одним из первых остановочных пунктов стал планировочный район Луговое. Там, на улице 2-й Северной компания «Лиго» возводит первую в области пятиэтажку, где применены новые технологии.

Они позволяют существенно сократить сроки, что, в свою очередь, совершенно не отражается на качестве и сейсмоустойчивости здания. Возведение дома по таким методикам занимает в среднем 1,5 месяца, а весь цикл – 9 месяцев. Объект построен из панельных плит, произведенных на домостроительном комбинате той же компании.

Они имеют идеальную поверхность, что при дальнейшей отделке минимизирует «грязные» процессы, тем самым сокращая срок не только постройки дома, но и время отделочных работ. Застройщики уже приступили к монтажу фасада здания, параллельно идет внутренняя отделка квартир и благоустройство придомовой территории.

– Наша компания намерена реализовать большие объемы жилищного строительства и социальных объектов. В этом году планируем сдать ряд многоквартирных домов, физкультурно-оздоровительный комплекс и детскую школу искусств в Аниве.

Приступили к реализации крупного проекта по строительству малоэтажного жилого комплекса «Большая полянка» в Дальнем, – прокомментировал в ходе встречи Виктор Румачик, заместитель генерального директора компании-застройщика.

В первой очереди комплекса в Дальнем появится три жилые четырехэтажки на 205 квартир. Конструкции первого дома планируется поставить уже к началу октября нынешнего года.

В том же Дальнем еще одна компания – «Глобус» строит два дома на 48 и 80 квартир. Их должны сдать к ноябрю. По графику отставаний нет, на сегодняшний день монтируют фасад здания, ведут отделочные работы. Внутри уже протянуты водопровод, канализация, частично электросети. Как заявил застройщик, проблем с поставками материала нет.

Заместитель председателя областного правительства побывал также на площадке, где возводится пристройка к школе ? 30, рассчитанной на 550 человек. Осмотрев фронт работ, он поручил пересмотреть сроки возведения и сдать объект к сентябрю 2023 года – ведь компания «Сфера», которая его возводит, опережает график.

Областная столица в лидерах по объемам и темпам жилищного строительства. Второе место занимает Анивский район, с начала года здесь уже сдали 136 квартир. До его окончания эта цифра вырастет до 910. На третьем месте – Корсаковский район.

Согласно данным статистики, наибольший темп роста (по сравнению с 2020 годом) числа новых квартир в прошедшем году зафиксирован в Охинском районе (в 5,8 раз). Заметное увеличение было в Долинском (на 69,6%), Углегорском (на 45,8%), Томаринском (на 45,0%), Курильском (на 38,4%) МО. За первые нынешние полгода в эксплуатацию ввели больше жилья, чем за аналогичный период 2021 года.

Сахалинская область досрочно выполнила обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и в 2021 году приступила к расселению квартир, признанных непригодными после 1 января 2017 года за счет собственных средств. Это особо отметили в минстрое России.

Во многом такая эффективность стала возможна благодаря новой системе производственного контроля и анализа. На каждой строительной площадке установлен стенд, где размещена информация – в каком состоянии находится объект, какие работы идут с отставанием, какие с опережением. Там же отражаются проблемы в части поставок материала, оборудования, отслеживается численность людей на площадке.

– В системе управления проектами это ключевая вещь. На Сахалине этому обучают в «Школе Заказчика». Ситуационный стенд значительно сокращает время анализа на производственной площадке: не надо ходить часами на объекте, чтобы понять, на какой стадии находится проблема и как ее устранить, – подчеркнул Сергей Олонцев. – Поэтому осмотр любого объекта я начинаю именно с такого стенда. Он должен присутствовать на каждой площадке.

Эдуард САМОЙЛОВ.