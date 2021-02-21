Каких только памятных дат нет в календарях! Вот, к примеру, 18 февраля отмечался всемирный День батарейки в честь ее изобретателя итальянского химика и физика Алессандро Вольта.

А я бы учредил еще один праздник, по крайней мере в России, – День утилизации батарейки. Не знаю, как в других странах, а в нашей с этим явно проблема. У самого вот уже несколько лет дома хранится целлофановый пакет с «энерджайзерами», «дюрасел», «кодак», «сони» и прочими отслужившими свое элементами питания. Сдать их некуда, а выбросить не могу – послушно соблюдаю технику безопасности.

Ведь практически на каждой батарейке есть знак: перечеркнутое изображение мусорного контейнера, что означает – выбрасывать нельзя, опасно для окружающей среды. Да и информация в интернете подтверждает: в гальванических элементах есть и токсичный кадмий, и цинк, и свинец, и железо, и литий…

Вот если бы, к примеру, в хозяйственных магазинах установили небольшие контейнеры для утилизации батареек, насколько бы проще было! Идешь за покупками – прихвати с собой негодные батарейки и без проблем сдай в утиль. А дальше пусть действуют ООО, ответственные за сбор и утилизацию опасных для экологии предметов. Возможно, в России есть производства, где из отслуживших свой срок гальванических элементов извлекают соединения металлов.

Почему у нас путь к простому, как всегда, самый сложный? Почему порой все взвешивается на весах «выгодно – не выгодно»? Может, действительно, нам не хватает календарного Дня утилизации батареек? Праздник (заявляю без иронии), он ведь не только радость дарит, но и побуждает к действию.

Николай Олешко, г. Южно-Сахалинск.