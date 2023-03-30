Селедка пошла на штурм. Подходы этой тихоокеанской рыбы к западному побережью Сахалина начались на три недели раньше прежнего

В селе Яблочном Холмского района на морском мелководье уже несколько дней жители руками собирают селедку. И выкладывают видео в соцсетях. Рыба крупная, ее действительно много, вода от нее словно кипит.

По словам нашего постоянного консультанта, кандидата биологических наук Виталия Никитина, все объясняется просто. Сельдь ежегодно весной подходит на нерест в прибрежье.

Необычны сроки: в прошлом году мощная нерестовая волна сельди подошла к юго-западному побережью в середине апреля. Похоже, в природе происходят существенные климатические подвижки. Нерест сельди продолжается до начала мая, бывает 2 – 3 волны нерестовых подходов.

Раньше обычного, во второй декаде марта, начала подходить на нерест и мойва. Ее ловили в Углегорском районе, у села Поречье. Обычно массовый ход мойвы начинается также в апреле.

Отраслевая наука отмечает, что в последние пять лет численность тихоокеанской сельди неуклонно возрастает. В то же время численность мойвы снижается.

Сохранилось любопытное свидетельство истории, показывающие масштабы рыбных стад у берегов Сахалина в прошлом. Так, «Советский Сахалин» в номере от 14 октября 1951 года на первой полосе опубликовал заметку «Крупнейший косяк сельди».

«В Анивском заливе экипаж рыборазведывательного судна «Гидролог» Главсахалинрыбпрома обнаружил редкий по величине косяк сельди. Его длина составляла около 20 километров, ширина – 800 метров. Получив радиограмму с «Гидролога», Анивский и Корсаковский рыбокомбинаты направили промысловые катера в район косяка. Одновременно лов развернули рыбаки Анивского рыбокомбината, в районе которого проходил косяк. За короткий срок выловлено свыше 50 тысяч пудов сельди».

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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