Селедочка, томленная по-сахалински

Озерная разновидность сельди, обитающая в Тунайче, как нельзя лучше подходит для приготовления этой потрясающей деликатесной закуски.

Готовка занимает минимум времени и не требует дорогих компонентов. Первым делом нужно обработать рыбу. У сельди удаляют голову и внутренности, кроме икры. Делают надрез по брюшной стороне, раскладывают тушку, как книжку, на две половинки, удаляют хребет с косточками.

Затем эту «книжку» закрывают, поместив внутрь икру, три кружочка нарезанного репчатого лука и немного сметаны. На стандартный противень, смазанный растительным маслом, помещается восемь селедок. Рыбу сверху смазывают растительным маслом, подсаливают соевым соусом и сбрызгивают соком половинки лимона.

Дальше рыбка отправляется в духовку, разогретую до 160 градусов на 40 минут (не более). Такую закуску можно подавать к столу с гарниром в виде отварного картофеля или пюре. Можно также приготовить шикарные бутерброды.

Приятного аппетита!