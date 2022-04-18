Селедочное цунами в Яблочном

У тихоокеанской сельди наступила пора нереста, этим и объясняется массовый подход рыбы к юго-западному побережью Сахалина

Селедка в нынешнем сезоне «облюбовала» морское прибрежье в черте села Яблочное, что в Холмском районе.

Местные жители и приезжие делятся фото и видео с места удачной рыбалки. В принципе ожидаемое событие, поэтому многие были начеку и заранее позаботились о таре для рыбы: ведрах, пластмассовых ящиках… Селедка подошла настолько близко к берегу, что часть стаи просто «выдавило» на берег к радости собирателей этого дара природы.

В нынешнем году такое селедочное «цунами» происходит не в первый раз. В первой декаде февраля «Советский Сахалин» рассказал о подобном зрелище, которое можно было наблюдать в Невельском районе. Все побережье от Невельска до Шебунино было усыпано рыбой, причем не только сельдью, попадалась и сардина иваси. У отраслевой науки на сей счет появилось несколько гипотез. По одной из них, смешанная стая попала в ледяную воду и оцепенела, позже оказалась на берегу. По другой версии, большое количество рыбы могло быть сброшено с борта рыболовного судна.

В начале апреля 2021 года «Совсах» сообщил о подобной «эвакуации» сельди на сушу в черте Холмского района и предоставил слово эксперту, ведущему научному сотруднику лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ВНИРО Эльзе Ившиной.

– Все происходит в соответствии с естественными природными процессами. Сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди именно в это время подходит на нерест к юго-западному побережью Сахалина. В 2020 году начало первой волны нерестового подхода было зарегистрировано 3 апреля, и нерест продолжался вплоть до начала мая. Всего бывает 2 – 3 волны, – объяснила эксперт. В последние годы отмечается увеличение численности популяции.

Владимир СЛАВИН.