Сели, оползни, Макаров без воды… Сентябрьский циклон натворил немало бед

Циклон, пришедший 11 – 12 сентября в наши широты с северной части Японского моря, поначалу не отличался агрессивным нравом и мощью. Но атмосферная воронка столкнулась с большими массами холодного воздуха, это спровоцировало «атмосферный конфликт» в зонах фронтального раздела. В некоторых районах выпало большое количество осадков, местами дождь сопровождался громом и молниями.

Особенно обильными бы­ли дожди по юго-западному побережью, в Невельском и Холмском районах, а также в центре острова – в Макаровском и Поронайском районах. В Южно-Сахалинске утром 13 сентября порывы ветра достигали 16 метров в секунду, а в Долинском районе, в черте села Стародубское, 19 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы. И дополнили, что в понедельник 13 сентября циклон сместился в море и в ближайшие трое суток ничто не должно существенно испортить погоду на островах.

Природа таким образом выделила некоторое время на просушку. Ирония в этом случае с горьким привкусом, потому что в указанных районах в экстренном порядке ликвидируют последствия стихии. В Макаровском, например, по случаю натиска стихии пришлось объявлять режим ЧС. Главное – пострадало водохранилище на реке Худозава. Для того, чтобы загрязненная вода не попадала в централизованную систему водоснабжения районного центра, ООО «Водоканал» пришлось на время прекратить подачу воды потребителям. Потребовалось откачивать воду из водохранилища и очищать его чашу от сползшего в нее со склонов сопок грунта…

Для проведения этой масштабной операции привлекли десятки единиц техники и 90 человек. Губернатор области Валерий Лимаренко поручил исполняющему обязанности мэра обеспечить подвоз питьевой воды, пока полностью не будет восстановлено водоснабжение.

Напряженка образовалась в дорожном хозяйстве. В региональном управлении «Сахалинавтодор» сообщили, что 11 сентября на участке между 204-м и 220-м километрами автодороги федерального значения Южно-Сахалинск – Оха на проезжую часть сошли селевые потоки. Работники эксплуатирующей организации ООО «СУ-4» постарались как можно быстрее освободить проезд от сползшего на дорогу грунта с камнями. 13 сентября движение транзитного транспорта было обеспечено, продолжалась расчистка кюветов. В этой работе задействовали 8 человек и 14 единиц техники.

На 195-м километре этой же трассы паводковые воды разрушили берегоукрепление, конус и сопряжение с насыпью моста через реку Осиповка. Размыв ликвидировали, берега укрепили негабаритным камнем. Продолжалась расчистка подмостового пространства от корчей и деревьев.

Обильные осадки 12 сентября спровоцировали оползень на 16-м километре автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, это место расположено между Невельском и Холмском, примерно в 300 метрах от села Заветы Ильича на север. Автотранспортное сообщение на несколько часов прекратилось.

В понедельник дорожники продолжили ликвидацию последствий циклона. Автотранспорт мог проехать по одной полосе движения. Хорошо, что машин было мало и обошлось без их скопления. Для расширения проезда потребовалось перенести несколько опор ЛЭП.

Из-за угрозы подмыва железнодорожного полотна и схода селей в превентивных целях на время закрывали перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. 12 сентября АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщило, что все поезда дальнего следования и пригородного сообщения с 15.00 возобновили движение по всем направлениям.

В эти же сутки вечером в Макарове закончили расчищать ливневую канализацию, водосброс происходил в штатном режиме.

В ПАО «Сахалинэнерго» сообщили, что из-за циклона и грозы на выходных в ночное время происходили отключения электроэнергии: на ЛЭП напряжением 110 киловольт, снабжающей энергией Холмск и Невельск. Срабатывала автоматическая система защиты. В первой половине дня 13 сентября в селе Заозерное энергетики укрепили подмытую опору ЛЭП напряжением 10 киловольт. Кроме того, аварийно-восстановительная бригада возобновила энергоснабжение села Охотское в Корсаковском районе.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

Фото ГКУ «Управление «Сахалинавтодор».