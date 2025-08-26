Село Бошняково в Углегорском районе оказалось в транспортной блокаде

На сутки – с 13 часов 26 августа закрывается проезд на участке между аэропортом Шахтёрск и селом Бошняково в Углегорском районе. Это единственная дорога, соединяющая населённый пункт с остальным миром.
К такой ситуации привели прошедшие недавно обильные ливни, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Из-за осадков 25 августа забилась водопропускная труба на этом участке, влага пошла на проезжую часть. В начале недели дорожники рассчитывали, что заменят трубу без перекрытия проезда, организовали аварийно-восстановительные работы, однако расчёты оказались неверными.
Сейчас для восстановления проезда на этом отрезке задействованы два экскаватора, один бульдозер и три автосамосвала. Дополнительно завезена 1 тыс. кубов инертного материала для укрепления полотна.
Подобные ЧП на этой дороге в Углегорском районе случаются практически каждый год. В прошлом году такая же проблема возникала на дороге в южной части МО – единственной, которая ведёт в населённые пункты Поречье, Орлово и Ольшанка.
Антон СМОЛЯКОВ.
Фото с ТГ-канала министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
