Село Красногорск Томаринского района собрало больше 70 тысяч рублей для Курской области, пострадавшей от нападения неонацистов

По сообщению телеграм-канала главы Томаринского района, добровольцы группы «Сахалин #МыВместе» провели благотворительную ярмарку в Красногорске, приурочив ее ко Дню села. Гости праздника разобрали с прилавков пирожки, закуски, безалкогольные напитки, вязаные изделия.

Красногорцы в этот день собрали на ярмарке 70 400 рублей. Эти финансы отправятся в Курскую область, где будут потрачены на помощь согражданам, пережившим нападение неонацистов.

Торговый праздник помог провести центр «Феникс», который всегда участвует в адресной помощи бойцам, защищающим Родину.

Фото из телеграм-канала главы Томаринского района Ольги Манжары.