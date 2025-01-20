Селёдка без ума от солнечных зайчиков! Клёвое место

Похоже, морская рыбалка на юге Сахалина откладывается на неопределённый срок.

Региональное управление гидрометеослужбы в конце второй декады января констатировало: в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный припай отсутствует. Ежедневный спутниковый мониторинг ледовой обстановки Дальневосточных и Арктических морей показывает, что в акватории Охотского моря идёт активный процесс образования льда, его площадь и толщина постепенно нарастают.

У восточного берега Сахалина наблюдаются ниласовые и молодые льды сплочённостью 9 – 10 баллов, на кромке – от 4 – 6 до 7 – 8 баллов. Ниласовые и начальные виды льда отмечаются на севере залива Терпения и южнее вдоль побережья, вплоть до залива Мордвинова.

Ниласовый — это молодой вид морского льда. Он образуется при спокойной поверхности моря и представляет из себя тонкую эластичную ледяную корку толщиной 5 – 10 сантиметров… Естественно, выходить на такой лёд смерти подобно. Так что же, отказаться от зимней рыбалки вообще?

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин так не считает.

Во-первых, зима продолжается, и, если не вмешаются циклоны со штормами, морозы позволят образовать припай, просто произойдёт это позже обычного.

Ну а во-вторых, на Сахалине традиционно и эффективно ловят рыбу на внутренних водоёмах.

На повестке дня – наважий сезон. Ловят и корюшку-малоротку, хотя она и теряет в холодной воде активность. Для неё используют деликатные снасти – с основной леской диаметром 0,12 – 0,14 и поводками из лески 0,1 миллиметра.

На озере Тунайча, обычно у острова Птичий, отлично ловится селёдка. Замечено, что эту рыбу особенно привлекают гирлянды с жёлтыми крючками, оснащёнными белыми крылышками и светящимися головками. В ходу также красные крючки 3 – 5 номеров, украшенные зелёной мохеровой ниткой.

Добавят уловистости флеши: сверху и снизу гирлянды прикрепляют округлые зеркальца, например, вырезанные из алюминиевых банок. Рыбу завораживают солнечные зайчики от них.

Подобная снасть используется и при лове звёздчатой камбалы. Только основная леска должна быть потолще. Зеркальце фиксируется сверху, а внизу – серебристый или жёлтый булер. Так называется плоское, слегка изогнутое грузило, как правило, ярко окрашенное и флюоресцирующее. Булер оснащён крючком, зафиксированным на нити, и вертлюжком.

Да, и ещё один важный момент: для ловли камбалы пробуривают широкие лунки, используя ледобуры диаметром 13 – 15 сантиметров. Иначе будет трудно доставать рыбу. Камбала хорошо берёт на мускул морского гребешка и другие органические наживки.

Есть время, дожидаясь открытия корюшкового сезона, ещё раз перебрать свои снасти на «зубаря». Желательно иметь в распоряжении гирлянды двух типов. Одну – с расчётом на большую глубину, с расстоянием между крючками 60 сантиметров, и вторую – с расстоянием в 25 – 30 сантиметров, для мелких участков.

Семён РЕЧКИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пицца с навагой

Практика показывает, что эта вкусняшка может дать фору деликатесной пицце с морепродуктами. Потому что навага, приготовленная правильно, абсолютно не пахнет рыбой, обладает отличными вкусовыми качествами и не теряет их при запекании.

Для приготовления большой пиццы потребуются: дрожжевое тесто, можно – купленное в магазине, филе рыбы. У наваги обязательно удаляют кожицу, избегают попадания в фарш мелких косточек. Понадобятся также крупная луковица, 1 – 2 небольших помидора, столовая ложка сметаны или майонеза, чайная ложка соли, немного мягкого сыра и чёрный молотый перец по вкусу.

Филе рыбы нарезают тонкими ломтиками. Их выкладывают на поверхность теста слоем не толще 5 миллиметров. Слой рыбы покрывают слоем репчатого лука, нарезанного тонкими кольцами.

Помидоры обдают кипятком, чтобы лопнула кожица. Её удаляют, а мякоть нарезают тонкими полосками. В отдельной посудине полученную массу перемешивают со сметаной или майонезом, подсаливают, перчат и затем выкладывают на луковый слой.

На последнем этапе перед отправкой этой роскошной композиции в прогретую духовку её дополняют слоем тертого сыра. Как только тесто подрумянится, пицца готова.

Приятного аппетита!