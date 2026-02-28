Семь фальшивых банкнот обнаружили банки в Сахалинской области в 2025 году

В 2025 году в банковской системе Сахалинской области были выявлены семь банкнот Банка России с признаками подделки — столько же, сколько в 2024 году. Все фальшивые купюры были крупного номинала: четыре банкноты — 1000 рублей, три — 5000 рублей.

— В денежном обороте становится все меньше фальшивок: по итогам 2025 года в целом по стране количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20%. Так, по нашим данным, на каждый миллион банкнот, находящихся в обращении, выявляли всего одну подделку. Но, несмотря на это, важно не терять бдительность при расчетах наличными, — прокомментировал руководитель операционно-кассового центра № 5 Дальневосточного главного управления Банка России Виталий Черкавский.

Отличить фальшивую банкноту от настоящей можно самостоятельно. Российские деньги обладают значительным числом защитных элементов, которые можно найти без использования специальных приборов: на просвет, на ощупь или при изменении угла зрения. Чтобы убедиться в подлинности банкноты, нужно проверить не менее трех защитных признаков.

Банк России проводит комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Взамен привычных банкнот появляются усовершенствованные купюры. Так, в 2022 году Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в 2023-м — номиналом 5000 рублей, в декабре 2025-го — номиналом 1000 рублей.

Обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. При этом банкноты старого образца остаются законным средством платежа, и их не нужно специально обменивать на новые. О признаках подлинности российских денег можно узнать на сайте регулятора, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России.