Семь отважных туристов из Поволжья прошли на байдарках из села Охотское в Холмск, обогнув по морю юг острова

Морской поход на байдарках начался 28 июля в Охотском. 19 дней туристы махали вёслами, шесть дней шли по суше, чтобы обогнуть юг острова и добраться до Холмска. За это время преодолели залив Мордвинова, обогнули мыс Анива, оставили за бортом озеро Буссе, Корсаков, сёла Песчанское и Таранай, спустились к мысу Крильон, чтобы обогнуть его и идти на север. Общая протяжённость их маршрута – 530 км.

Руководитель похода Егор Фурман водным туризмом занимается с 2013 года. Ходил по Байкалу, Онежскому озеру, огибал Крым. Участницу экспедиции Татьяну Буренину впечатлили светящиеся моллюски, морские львы и доброжелательные жители острова.