«Семейная аллея» из кедров

Возле детской поликлиники Юж­но-Сахалинска появилась аллея из кедров.

Высаживали деревца целыми семьями: копали лунки, устилали их листьями, присыпали корни землей и бережно поливали.

Каждое молодое деревце получило свое «имя» – табличку с фамилией семьи, которая его посадила.

С инициативой украсить территорию детской поликлиники аллеей из вечнозеленых деревьев выступили сообщество «Активные Семьи Сахалина» и НКО «Семейная Азбука», а руководство Южно-Сахалинской детской поликлиники поддержало идею.

Саженцы кедров любезно предоставила Яна Зонова, координатор движения «Кедры России» по Сахалинской области. Идейный вдохновитель движения – сахалинец Иван Санжаров. Он переехал в Калининградскую область несколько лет назад. Выращивает саженцы сосновых в собственном питомнике в Зеленоградском городском округе и дарит их всем, кто желает озеленить общественные территории.

Светлана СОЛОВЬЕВА.