«Семейная ипотека» стала доступнее

Правительство РФ приняло решение, в котором изменены условия «Семейной ипотеки».

Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь данная программа доступна для семей, где есть двое детей возрастом до 18 лет. Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» остается прежней – 6% годовых.

В качестве первоначального взноса или его части возможно использование федерального и регионального материнских капиталов. Максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке» в регионе – до 6 млн рублей, которая предоставляется на срок до 360 месяцев.

«Семейной ипотекой» можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке, также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома.

Кроме того, «Семейная ипотека» позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.

В отличие от других федеральных программ «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке.

В прошлом году в области «Семейной ипотекой» уже воспользовались 192 семьи.

«Помимо семейной ипотеки в регионе действуют «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой», по которым процентные ставки не превышают 8% годовых. Также в нашей области работает новая программа «Шаг за шагом», где граждане могут обменять свое имеющееся жилье на новое», – прокомментировала генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Елена Бондарева.