Семейная школа службы. Как мама стала хорошим примером для дочери в выборе своего места в жизни

Для южносахалинки Оксаны Неверович и её мамы Ольги Викторовны день работников правоохранительных органов 10 ноября давно стал не только профессиональным, но и семейным праздником.

Поэтому, несмотря на загрузку, полицейские собираются вместе. Листают старые альбомы. В них вся история становления семьи, которую объединяет одна профессия.

Немало фото, где тогдашняя школьница Оксана сидит в рабочем кабинете своей мамы – в то время следователя в следственном отделе по Республике Алтай. Никто тогда ещё не думал о выборе профессии для школьницы. Но особенно не удивился, когда перед окончанием школы Оксана решила поступать в Барнаульский юридический институт МВД России.

– Не зря, наверное, я у мамы на работе столько времени провела, – смеётся девушка. – Учёба в институте МВД отличается от учёбы в гражданском вузе. Здесь ты носишь форму, должен соблюдать субординацию, выполнять приказы. Кому-то это непривычно. А я с детства видела, что такое субординация. Видимо, тогда и стала понимать, что такое служебная дисциплина. Поэтому мне проще было освоиться. Да и мама могла кое-что подсказать. Особенно пригодилось это, когда я была на практике в следствии.

Познавать азы юриспруденции девушка начинала в Барнауле, окончила вуз и в 2023 году в звании лейтенанта полиции приехала на Сахалин. Вслед за мамой – её в 2019 году пригласили работать на остров, где она стала заместителем начальника следственного управления регионального УМВД.

Ольга Неверович признаётся, что новое место службы очаровало её своей природой. С дочерью они сходятся в том, что островитяне более благожелательны к полиции. Поэтому связывают свою работу с островным краем всерьёз и надолго.

Логично было предположить, что и дочка пойдёт по маминым стопам, станет следователем. Поначалу так и было. После учёбы Оксана начала работать дознавателем, это, если сказать упрощённо, помощник следователя. Но, как она сама признаётся, работа эта её не увлекла. Не оттого, что возникали трудности, нет. Законодательство она знала хорошо. Во время учёбы ей не раз помогала разобраться в его хитросплетениях мама. Просто душа больше лежала к научной работе. Даже примеры женщин-следователей и оперативников из популярных сериалов Оксану не увлекали.

– Я ведь, когда училась, состояла в нескольких научных кружках, писала научные статьи, проводила беседы со школьниками и студентами по профилактике экстремизма и терроризма, – объясняет лейтенант полиции. – Знаете, было интересно общаться с аудиторией, подбирать к ней ключик. Помню, во время встреч в лицеях ребята из среды неформалов пытались срезать каверзными вопросами. Но им это не удавалось – я хорошо готовилась к встрече, подбирала такой фактический материал, что возразить ему было трудно. Старалась избегать казённого языка. В общем, делала всё, чтобы у нас наладился контакт. Потом это давало основу для исследований и научных статей.

Сейчас Оксана работает в отделе информации и общественных связей областного УМВД. Здесь, по её оценке, широкое поле для той работы, которая по душе. Это в первую очередь общение с самыми разными людьми. Хочется быть ещё более убедительной для молодёжи – без нравоучений научить парней и девушек не поддаваться на уловки вербовщиков-экстремистов. Объект пристального внимания – люди старшего поколения, которые стали мишенью для мошенников, желающих поживиться за счёт их банковских карт. Задача оперативников и следователей – найти злоумышленников. А сотрудники отдела общественных связей должны доходчиво объяснить бабушкам, как надо реагировать на звонки с незнакомых номеров.

Это у молодого лейтенанта выходит неплохо, говорит начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Татьяна Шатурская. Девушка умеет найти подход к собеседнику, правильно расставить приоритеты в своей работе, хорошо монтирует телесюжеты. Умеет выполнять приказы и делает это осмысленно, что всегда ценится на службе. Кстати, работникам отдела общественных связей периодически приходится выходить на охрану общественного порядка. Так что сугубо кабинетной их работу не назовёшь.

В планах отдела на ближнюю перспективу – реализовать несколько важных проектов. Один из них касается волонтёрского движения – вырастить помощников, которые будут наряду с полицейскими заниматься профилактикой мошенничества, экстремизма и прочих уродливых явлений. Другой проект направлен на повышение популярности профессии полицейского среди школьников.

Татьяна Шатурская уверена, что с такими людьми как Оксана Неверович все эти планы успешно реализуются.

Сергей РЯБОВ.

Фото из архива семьи Неверович.