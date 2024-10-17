Семейное путешествие закончилось трагедией. Лишний вес помог выжить спасённому в Охотском море

Михаил, Сергей и Илья Пичугины в августе отправились на лодке в небольшое туристическое плавание – с Сахалина до Шантарских островов, чтобы посмотреть на китов, и обратно. Но по стечению обстоятельств «затерялись» в Охотском море на 67 дней. Когда у берегов Камчатки на лодку наткнулись рыбаки, живым оказался только Михаил.

Идея отправиться на лодке в путешествие принадлежала Михаилу. Он работал вахтовиком на Сахалине и давно звал близких полюбоваться нетронутой природой. На очередное его предложение согласились брат Сергей и племянник Илья. Они прилетели на остров из Бурятии. Михаил планировал взять с собой дочь, которая прилетела к отцу на каникулы. Но школьница запросилась домой, и мама купила ей обратный билет.

К мореплаванию подготовились основательно: приобрели катамаран «Байкат-470», взяли с собой тёплую одежду, спасательные жилеты, небольшой запас еды на две недели и 20 литров воды.

В Москальво Пичугины оставили машину и на лодке отправились в сторону материка. На мысе Перовского в Хабаровском крае встретили группу туристов, с которыми ходили в районе Шантарских островов с 5 по 8 августа. 9 числа взяли курс на Москальво, где и планировали завершить путешествие. Тогда же последний раз выходили на связь: судно по неизвестным пока причинам сбилось с пути и потеряло управление.

Михаил рассказывает, что 7 августа в 60 километрах от берега у них заглох мотор. Мужчины решили, что удастся догрести до берега своими силами. Неудачи следовали одна за другой: сломалось весло, затем потерялся якорь.

На заявление о пропаже туристов оперативно отреагировали спасатели, во­лон­тёры-поисковики. Но навигационная система судов не «видела» небольшой катамаран.

– Вертолёт нашей службы перегнали в Хабаровск. Он находился там две недели. Мы ежедневно летали над морем. Катамаран словно затонул в морской пучине, – рассказал руководитель главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.

По его словам, случай чрезвычайный, произошёл впервые в ДФО. И в практике генерала такого тоже не было.

И только 14 октября лодку случайно обнаружили рыбаки траулера «Ангел» в районе села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Михаил тела брата и племянника привязал к лодке, чтобы они не выпали за борт во время качки.

По словам спасённого мужчины, первым погиб подросток, который почти ничего не ел. Его отец из-за стресса просто потерял рассудок: выпрыгивал за борт и отказывался есть. Через 10 дней умер и он. Михаилу же не пасть духом и выжить помогли мысли о дочери и… лишний вес. За то время, которое мужчина провёл в море, он похудел на 50 кг.

По словам экспертов Сахалинского клуба морских путешественников, Михаил повёл своих родных по несуществующему и опасному туристическому маршруту. По этой траектории никто не ходит, тем более без спутникового телефона и в одно судно.

Чудо, что пропавший катамаран обнаружили. Судно дрейфовало в районе, удалённом от морских путей и ведения промысла. Там, где Пичугины начинали свой путь в Татарском проливе, линии рыбодобычи проходят очень часто, и там найти их было больше шансов. Но лодку отнесло севернее, где морской трафик неактивный.

Яхтсмены в социальных сетях пишут: если бы на судне был парус, катамаран мог бы двигаться к берегу. Но судно попало во власть течений, которые унесли его в Охотское море и дотащили до берегов Камчатки.

Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и Сахалинской области не получало информации о маршруте и лодке Пичугиных. Хотя Михаил утверждает, что писал заявления пограничным службам. И на судне были спасательные круги, жилеты, сигнальные фальшфейеры и система GPS, которая разрядилась.

Родным Михаила, если они решат прилететь к нему в Магадан, поможет региональное правительство. Помимо этого отзывчивые колымчане предлагают свою поддержку выжившему и его семье. Они готовы передать мужчине тёплые вещи и всё необходимое, предоставить безвозмездно жильё родным в Магадане.

Сейчас на постоянной связи с близкими путешественника находится и. о. главврача магаданской областной больницы Юрий Леднев. По здоровью Пичугина не дают точных прогнозов, хотя состояние стабильное и сюрпризов, представляющих опасность здоровью, не ожидают. Михаил находится в палате интенсивной терапии, ему проводят все необходимые обследования. К его восстановлению также привлекли психологов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Сейчас проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Легкомысленному туристу грозит лишение свободы, если выяснится, что во время выхода в море на судне не было необходимого оборудования.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

P. S.

Сейчас ведётся поиск ещё четырёх морских путешественников. Они пропали в районе озера Тихое в Поронайском городском округе. Возможно, их также вынесло течением в Охотское море.