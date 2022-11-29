Семейный фестиваль спорта и здоровья. Традиционный семейный фестиваль спорта и здоровья пройдет 25 декабря в Южно-Сахалинске

Участниками мероприятия могут стать семейные команды в составе трех человек. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: ребята дошкольного возраста (6 – 7 лет), мама и папа, а также юные сахалинцы младшего школьного возраста (7 – 8 лет) и их родители.

– Фестиваль спорта и здоровья позволяет не только привить сахалинцам всех возрастов любовь к физической культуре и спорту, но и еще больше сплотить семьи, развивать здоровую конкуренцию, с малых лет помогать детям добиваться побед и с честью принимать поражения, – отметили в сахалинском минспорте.

Командам предстоит продемонстрировать свои силы в нескольких испытаниях: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места с толчком двумя ногами, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу.

Победителей и призеров ожидают дипломы, медали и специальные призы. Участники, занявшие призовые места в личном зачете по видам спорта, получат дипломы и медали. Также в рамках фестиваля пройдут конкурсы и розыгрыш подарков.

Подать заявку на участие в мероприятии можно по адресу электронной почты n.laryushkin@sakhalin.gov.ru до 5 декабря (отметим, письма с почты @gmail.com не доставляются до адресата).

Семейный фестиваль спорта и здоровья пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Начало в 11.00.