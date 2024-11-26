Семейный фестиваль «Вкуса и традиций» завершился в Южно-Сахалинске

В Доме культуры «Родина» завершился семейный фестиваль «Вкуса и традиций» праздничным концертом. На сцене собрали большое сердце, как символ дружбы и поддержки народов Сахалина. Его детали участники получали на мероприятиях, которые проходили всю осень в Южно-Сахалинске.

За это время жители и гости областной столицы узнали тонкости корейских, русских, татарских и армянских свадебных обычаев, готовили традиционные национальные блюда и побывали на тематических выставках и концертах. Всё это ещё раз напомнило о том, что несмотря на различия для всех национальностей самое значимое – семья.

Заключительный концерт фестиваля украсили творческие номера различных диаспор. На сцене пели, показывали национальные танцы, играли на традиционных музыкальных инструментах и демонстрировали наряды народов области. Всем участникам вручили благодарственные письма. Концерт совпал с празднованием в Дня матери. Поэтому многие выступления посвятили самому близкому человеку на свете.

– Мы смогли погрузиться в уникальный мир культур. Здесь важна каждая деталь. Мы увидели эти традиции, как они перекликаются и передаются. Надеюсь, что фестиваль укрепит дружбу между народами, – рассказала председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина.

Анастасия КАРАМУШКИНА.