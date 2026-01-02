Семейный самиздат Екатерины Ивановой: 75 лет у новогодней ёлки

Факт из разряда уникальных: южносахалинка Екатерина Иванова (Овчаренко) в качестве праздничного сюрприза приготовила детям, внукам и сестре изданный типографским способом фотоальбом «Этот новый Новый год». В нём – коллекция семейных историй новогодних встреч за 75 (!) лет.

Это уже пятое издание в «Золотой серии летописи семьи Овчаренко». Предыдущие рассказывали об истории рода, родителях, их доме. А нынешнее Екатерина Александровна посвятила замечательной семейной традиции – всегда вместе сказочно-волшебно встречать Новый год! Началась она в 1950 году, когда в посёлок Загорский Долинского района приехали переселенцы с Украины – фронтовик и шахтёр Александр Евсеевич Овчаренко и помогавшая партизанам его жена Прасковья Ивановна. К тому времени у них была маленькая дочь Верочка. Свой первый новогодний праздник на островной земле девочка встречала в костюме Звёздочки.

У Овчаренко было правило: каждый год приглашать фотографа, чтобы запечатлеть растущее семейство у праздничной ёлки. По ретроснимкам видно, какие маскарадные костюмы были у детей, как забавно они в них смотрелись, как украшалась ёлка в доме. Ведь на еловых лапах развешивались не только самодельные игрушки, бусы, цепочки из разноцветной бумаги, но и настоящие конфеты, яблоки и мандарины.

– Папа всегда приносил к празднику несколько ящиков фруктов, – рассказывает Екатерина Александровна. – Мы очень любили, когда он их открывал. Яблоки были очень крупные, краснобокие, красивые. Каждое завёрнуто в бумагу и лежало в стружках.

А мама шила нам такие замысловатые карнавальные костюмы, что просто глаз не отвести. На утренниках в школе и посёлке мы занимали первые места на конкурсе костюмов. Как я была счастлива, когда мне в клубе за лучший новогодний костюм подарили настоящий маленький будильник! В 1968 году мы с мамой делали костюм старика Хоттабыча. Я придумала бороду из марли, а на чалму прикрепили мамины переливающиеся бусы. Пистолет и кольца мне делал брат Николай.

Шли десятилетия, а традиция встречать Новый год с улыбками и прекрасным настроением в этом семействе не прерывалась и не прерывается. Разница лишь в том, что теперь Екатерина Александровна иногда перевоплощается в Деда Мороза, а её дети, образовавшие две новые семьи, и внуки наряжают ёлку, фотографируются, и не только дома, но и во время прогулок по Южно-Сахалинску или Томари, приезжая в гости к родным.

Ещё несколько интересных штрихов. В праздничный вечер о самых значительных событиях уходящего года в семействах Ивановых, Татьяны и Александра Дудиных, Елены и Александра Струковых, как всегда, рассказывает стенгазета от Екатерины Александровны. А поскольку девиз новогодних праздников: радуемся, улыбаемся, смеёмся, пляшем, играем, то именно такое настроение создаёт беспроигрышная лотерея «Снежинка». По ней можно вы­играть не только подарок, но и суперприз по счастливому билету и денежную шкатулку. Такая затея вот уже десять лет заменяет наскучивший поиск сюрпризов под ёлочкой.

В семье Татьяны (младшей дочери Екатерины Александровны) и Александра Дудиных 1 января – знаковое число, это день рождения их сына Славика. Ему будет 10 лет. В уходящем году у него прибавилось спортивных медалей по джиу-джитсу, а у его сестры Лизы – медалей за победы на хореографических турнирах. Есть достижения в труде, учёбе и спорте у Игоря и Андрея – сыновей старшей дочери Екатерины Елены Струковой. И это радует.

Три года назад на Новый год Татьяна и Александр Дудины отметили новоселье в доме, который строили несколько лет. С той поры он стал главной праздничной площадкой для всего семейства и гостей. Счастья этому дому и всем его домочадцам!

Людмила Степанец.