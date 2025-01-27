Чемпионы Черноусовы: о спорте, жизни и семейных ценностях

Марина и Алексей Черноусовы – мастера спорта международного класса по лыжным гонкам, неоднократные победители и призёры различных международных и всероссийских соревнований. К своим 40 годам они заработали столько наград, что можно собрать небольшую выставку.

Кроме того, Алексей является тренером сборной команды России по лыжным гонкам.

Они не только быстрее многих людей, но даже «прыгающего кенгуру», так переводится название марафона Kangaroo Hoppet. Алексей становился призёром, а Марина победителем, пожалуй, одних из самых экзотических в мире лыжегоночных состязаний, которые традиционно проводятся в Австралии на горнолыжном курорте Fals Creek, где снег сочетается с тёплой погодой, эвкалиптами и попугаями с ярким оперением.

Спортсмены объединили не только свои судьбы, но и регионы, откуда они родом: Иркутскую (Марина) и Новосибирскую (Алексей) области. А теперь к ним присоединили ещё и Сахалин, где живут с 2017 года. Они уже несколько раз становились чемпионами наших островов, а кроме того, готовят победителей из наших земляков.

Сахалин – моя любовь

– Впервые побывали здесь на международном лыжном марафоне имени Игоря Фархутдинова, и это была любовь с первого взгляда. Погода была сначала так себе, но прокатившись в сторону перевала Чехова на лыжах, мы поняли, что попали в уникальное место. Как только выглянуло солнце, убедились, что не ошиблись в первой оценке красоты островной природы. Так же произвели впечатление душевная атмосфера и поддержка болельщиков. Сам город Южно-Сахалинск нам тоже сразу понравился. Красивые виды, вся инфраструктура для жизни рядом. Нигде в нашей стране больше нет горнолыжного курорта в шаговой доступности от центра города. Отличные условия для занятий спортом, великолепные лыжные трассы (лыжероллерная трасса летом), различные спортивные объекты и площадки, многое ещё строится и достраивается сейчас. Будет ещё лучше, – говорит Марина.

Сахалин подарил Черноусовым новое хобби. Несколько лет назад они увлеклись ски-альпинизмом, который сравнительно недавно начал развиваться в нашей стране. С 2026 года этот вид спорта, который коротко называют SKIMO, включён в программу Олимпийских игр. Алексей и Марина тоже стали членами сборной команды России по ски-альпинизму. Марина, к слову, чемпионка страны по этому виду спорта.

Алексей считает, что на данный момент сильнейшая команда из регионов России – это наши соседи с Камчатки. Хорошие природные условия для занятий существуют и в других горных регионах: Краснодарском крае, Горном Алтае, в Кемеровской области на горнолыжном курорте «Шерегеш» и на Урале. Но, по мнению ребят, на Сахалине есть все условия для развития ски-альпинизма и выхода нашего региона на лидирующие позиции в России за 4 – 6 лет при заинтересованности и поддержке со стороны спортивного руководства области.

Этот вид спорта сочетает горные и беговые лыжи: спуски, подъёмы и пешеходные участки. В последнем случае уже лыжи «едут» на спортсмене – они прикреплены к рюкзаку. В ски-альпинизме несколько дисциплин: спринт, эстафета, вертикальная гонка, командная гонка и индивидуальная гонка – суммарный набор высоты может составить до тысячи пятисот метров. Маршрут проходит по сильно пересечённой местности, как по трассе в стиле free ride, так и по подготовленной трассе. Время преодоления дистанции составляет от одного часа сорока минут и более.

В качестве примера можно привести маршрут от первой станции нашего «Горного воздуха» на г. Большевик, оттуда на вершину г. Красная и обратно к месту старта.

– Эта дисциплина в некотором смысле является прародителем лыжных гонок, ведь первые охотничьи лыжи подбивались камусом (шкура животных с коротким и плотным мехом без подшёрстка), чтобы «зацепиться» за склон при движении вверх. Специальные мази тогда не использовались. Современные лыжи для ски-альпинизма оснащаются искусственным камусом для преодоления участков при подъёме, – рассказывает Алексей.

Лыжи для скимо формой напоминают горные, а легким весом – беговые. На ботинках сзади специальная скоба, при помощи которой можно фиксировать положение голени относительно стопы во время спуска, а при подъёме отстёгивать и возвращать голень/стопу в свободное положение. Палки используются с широкими лапками, которые меньше проваливаются на глубоком неутрамбованном снегу.

Марина говорит, что человек на обычных беговых лыжах привязан к проложенной трассе, как поезд к рельсам, а ски-альпинизм даёт свободу передвижения и позволяет совершать походы в труднодоступные места. Ей нравятся горы, и они необходимы для этого вида спорта.

– Это возможность проверить себя и свои навыки. Техника спуска отличается от той, что на гоночных лыжах. Я, например, пока ещё не совсем уверенно чувствую себя при движении вниз на крутом склоне. Приходится осваивать горнолыжную технику. В прошлом сезоне активно осваивала free ride на склонах Эльбруса. И этот процесс приносит много удовольствия, – признаётся спортсменка.

О спорт, ты – мир!

Ещё одно достижение Черноусовых – дружная семья и трое детей. И здесь не обходится без спорта, к которому приучают старших сыновей, дочь ещё совсем маленькая. Родители не диктуют, каким именно видом им заниматься, важно, чтобы они вели активный образ жизни. Старший – серебряный призёр первенства Сахалинской области по тхэквондо. Теперь они с братом пошли по стопам мамы и папы – в лыжные гонки, но к другому наставнику. Марина убеждена, что дети лучше воспринимают в качестве тренеров людей со стороны, нежели родных. Помимо лыж младшие Черноусовы занимаются китайским языком и играют в шашки Го.

Алексей считает, что тренер – это специалист, который воспитывает для страны крепких, закалённых граждан, способных преодолевать любые трудности. А проблем со здоровьем, вопреки стереотипу, на порядок больше у тех, кто не занимается спортом. Стоит помнить, что травмироваться можно где угодно, даже просто идя по улице. Правильные занятия спортом снижают риск травматизма, в том числе и бытового.

По мнению Алексея, на острове, в отличие от материка, практически все детские секции бесплатные. И он рекомендует родителям отдавать детей в спорт, это добавит им активности, живого общения со своими сверстниками, сократит время «залипания» в гаджетах для просмотра зачастую никчёмных роликов и игр.

«О спорт, ты — мир!». В справедливости этой фразы ещё раз убеждаешься на примере этой семейной команды. Наши герои познакомились благодаря общему делу. Марина говорит, что знает много подобных случаев. Спорт объединяет их и другие спортивные пары. Они не устают друг от друга. Всё свободное время стараются проводить вместе. Как это было принято в семьях их родителей.

Мать и отец Алексея трудились в научно-исследовательских институтах новосибирского Академгородка. На выходных семья в полном составе ходила в лыжные походы, а в будние дни по вечерам выходила на лыжную трассу Новосибирского госуниверситета. Ребятам достаточно было перейти через дорогу от дома, чтобы встать на освещённую лыжню. Отец с коллегами регулярно участвовал в Новосибирском сверхмарафоне, правда, дистанции 70 и 105 километров ему не покорились, но 35 он преодолевал регулярно.

Брат и сестра Алексея стали профессиональными лыжниками. Илья – заслуженный мастер спорта России и призёр Олимпийских игр. Вера – мастер спорта России.

Марина и Алексей тоже добились неплохих результатов в спорте, продолжают учиться, теперь уже в аспирантуре факультета физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Совмещают спорт и науку, что, возможно, служит утешением старшим Черноусовым, которые вначале расстраивались, что дети не пошли по их стопам в профессии.

Черноусовы полагают, что семья, построенная на моральных принципах и уважении, является основой здоровой нации и сильного государства. Чтобы создать и поддерживать такую ячейку общества, нужно много работать над собой.

Наши собеседники признаются, что это непросто: в любых ситуациях уважать друг друга, находить компромиссы. Увы, российская семейная статистика довольно печальна. Алексей озвучил её – в 2024 году, по данным ВЦИОМ, в нашей стране распались восемь из десяти браков, что вывело Россию на третье место в мире по количеству разводов.

По мнению Черноусовых, брак не должен быть фикцией, его нельзя легко заключить и так же легко расторгнуть. Нашим героям хочется, чтобы россияне придерживались традиционных ценностей и серьёзно относились к институту брака. Черноусовым в этом помогает воспитание, которое им дали в детстве, пример родителей, бабушек и дедушек. А сейчас они сами стремятся быть для своих детей образцом для подражания.

Сергей НИКОЛАЕВ.