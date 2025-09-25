Семья экс-губернатора Сахалина будет почти 300 лет погашать 500-миллионный штраф

Супруга Александра Хорошавина перечисляет еже­месячно по 5 тыс. руб.

По данным ТАСС, сам осуждённый за взятки с предпринимателей экс-губернатор погашает по 10 тыс. рублей из поступающих пенсионных средств.

На СВО отправиться Хорошавину не удалось. В колонии строгого режима в Хабаровском крае он трудоустроен старшим дневальным стройотряда.

Отбывать наказание бывшему чиновнику предстоит до 3 марта 2030 года. В заключении он находится с 2015 года.

По теме: