Семья курильчан с 1960 года хранит уникальное фото с легендарным Филиппом Поплавским

Редкий снимок, датированный 1960 годом, прислала в редакцию «Советского Сахалина» курильчанка Нурзия Муллагулова. (Оригинал хранится в семейном альбоме её мужа Андрея Юркова).

На фото маленький Андрюша на руках младшего сержанта Филиппа Поплавского. Того самого, из четвёрки отважных военнослужащих, 49 дней героически дрейфовавших в Тихом океане на самоходной барже «Т-36». Из курильской бухты Касатка судно унесло сильным штормом. Из провианта на борту были лишь остатки трёхдневного запаса продуктов. Выжить советским парням помогли воля к жизни, дружба и смекалка. От голодной смерти их спасли съеденные кожаные ремешки баяна и голенища сапог.

Худых и обессиленных воинов 7 марта обнаружил и спас экипаж американского авианосца «Кирсардж». В Советский Союз Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, Асхат Зиганшин и Иван Федотов возвращались через Европу на трансатлантическом лайнере. А из Парижа прилетели в Москву на Ту-104. Там министр обороны Родион Малиновский за проявленное мужество при выполнении воинского долга и стойкость в борьбе с силами стихии наградил экипаж баржи орденами Красной Звезды. (Кстати, тогда самое первое интервью с героями по телефону удалось взять журналисту «Советского Сахалина» Карлу Ренделю).

После двухнедельного отпуска и пребывания в военном санатории Гурзуфа парни вернулись в свою часть на Итурупе для продолжения службы на барже «Т-97». Повсюду героическая четвёрка встречала восторженный приём. Вот и на фотографии, присланной Нурзией, запечатлён фрагмент одной из таких встреч на курильской земле. Была весна с первыми робкими цветами. Они в руках Филиппа Поплавского.

Известно, что в том же 1960 году до истечения срока службы четвёрка отважных была уволена в запас. Трое (за исключением дальневосточника Ивана Федотова) стали курсантами судомеханического отделения мореходного училища ВМФ в г. Ломоносове. После его окончания Филипп Поплавский работал в экспедициях в Средиземном море и Атлантике. Его жизненный путь окончился 25 лет назад – в 2001 году в Хмельницкой области Украины.

Андрюша Юрков вырос, стал Андреем Геннадьевичем. Он – старший электромеханик Курильского цеха телевидения Сахалинского областного радиотелевизионного передающего центра.

Людмила Артёмова.

