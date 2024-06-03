Семья Жилиных из Южно-Сахалинска дебютировала в проекте «Поющая семья»

В Год семьи газета «Советский Сахалин» объявила конкурс «Поющая семья». Это шанс для всех семей островного региона показать музыкальные таланты, рассказать о себе и близких. Участники конкурса могут исполнить как любимые произведения, так и авторские. Первым аккордом в состязании семейных песен стал яркий дуэт Сергея и Аниты Цой.

Семья Жилиных из Южно-Сахалинска прислала видео с исполнением авторской песни «Сиреневый ветер». К конкурсу Жилины подготовились основательно: в студии звукозаписи сделали профессиональную версию песни, сняли видео-визитку о семье и даже представили свою семью в стихотворном формате.

Анна Жилина, автор слов и музыки «Сиреневого ветра», всю жизнь тесно связана с музыкой. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В институте играла в КВН, где без песен уж точно не обойтись. И в Томском политехническом университете, где работала на кафедре транспорта и хранения нефти и газа, тоже нередко пела вместе с коллегами. Сейчас Анна – участник народного ансамбля казачьей песни «Воля». Вместе с единомышленниками выступает с произведениями донских, кубанский, забайкальских и сибирских казаков. Также в репертуаре есть известные русские народные песни разных жанров, от походных, до лирических. Помимо этого, Анна сама пишет стихи и песни, сочиняет музыку.

Песня «Сиреневый ветер» написана ещё зимой. Но впервые вышла в свет на конкурс «Поющая семья». Всего же у Анны уже более 30 авторских песен. А буквально на днях она написала ещё песню «Сахалин», о которой мы, конечно же, расскажем нашим читателям чуть позже.

Глава семейства Андрей Жилин, инженер по специальности, решил не отставать от супруги и тоже взял в руки музыкальный инструмент – гитару. В студенческие годы знал несколько аккордов, с удовольствием играл в компании друзей и даже в музыкальной группе. Но прошло время, навык подзабылся, и сейчас приходится его восстанавливать.

Дочки Анны и Андрея – десятилетняя Полина и семилетняя Олеся. Старшая два года играет на флейте во Дворце детского (юношеского) творчества и часто выступает с музыкальными номерами на школьных мероприятиях. Младшая же дома предпочитает играть на калимбе, африканском ударном щипковом инструменте, мечтает научиться аккордам на укулеле и планирует в этом году поступать в музыкальную школу. Девочки переняли от мамы талант к стихосложению и бегло складывают рифмы. Но до песен дело ещё не дошло.

Ещё один член семьи, собака Мисти, тоже считает себя певцом. Часто с душой подпевает Полине, когда та играет на флейте.

Конечно, музицирование не единственное увлечение семьи Жилиных. Помимо песен и игры на инструментах они активные спорт­смены. В сфере их интересов горные лыжи, велосипед, волейбол, гимнастика. Олеся ещё в 6 лет получила золотой знак отличия ГТО. А Полина в свои 10 уже выполнила третий взрослый разряд по горным лыжам. И во всём помогает, конечно же, музыка.

Анастасия КАРАМУШКИНА.