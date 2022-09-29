Сентябрь — месяц картофельный. На сахалинских полях продолжается массовая уборка сельхозпродукции

Основную часть островных сельхозугодий традиционно занимает картофель. Он выращен на площади 1939 гектаров. Это на 52 га больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день урожай собран с 827 гектаров, заготовлено 18 тыс. тонн клубней. Согласно прогнозам специалистов, итоговая цифра планируемых объемов собранного картофеля составит не менее 43 тыс. тонн.

Радует высокая урожайность картофеля — от 250 до 400 центнеров с гектара. Здесь безусловный лидер — АО «Совхоз «Тепличный»: качественная обработка земли в сочетании с рациональным использованием минеральных удобрений обеспечивает хозяйству высокую продуктивность пахотных земель.

Совсем немного отстает по урожайности от лидера АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». Это также один из основных производителей картофеля в регионе. За счет проведения культуртехнических мероприятий в этом хозяйстве нынешней весной были введены в сельхозоборот 75 гектаров пашни.

В этом году возобновили посадку картофеля в АО «Совхоз «Корсаковский». Раньше это хозяйство активно занималось выращиванием корнеплодов. Потом был перерыв, несколько лет картофель не входил в планы размещения посевных культур. И вот теперь он готовится вернуться в родные поля.

— Элитным сортом картофеля здесь было занято 7 гектаров пашни. Урожайность составила 298 центнеров с гектара, — отмечает заместитель директора департамента сельского хозяйства регионального минсельхозторга Екатерина Сливкина. — Будущей весной совхоз «Корсаковский» планирует значительно расширить посевные площади под картофель. Урожай этого года будет использован в качестве семенного материала.

Нынешний сельскохозяйственный год региональный агропром отметил расширением посевных площадей, отведенных не только под картофель. Заметно подросли и поля, занятые овощными культурами открытого грунта, — на 14,4 процента. Всего овощами занят 641 гектар пашни.

В рамках плановых цифр намечается собрать 22,4 тыс. тонн овощей открытого грунта. В прошлом году общий сбор составил всего 20 тыс. тонн. Перспективы для роста у сахалинских сельхозпредприятий есть, и немалые, тем более что овощи пользуются у островитян постоянным спросом.

Массовая уборка моркови, свеклы, капусты начнется в октябре. Впрочем, это не означает, что уборочная техника в хозяйствах простаивает без дела. Просто сбор овощей ведется исключительно по заявкам торговой сети. И собранные овощи отправляются в конкретные торговые точки.

Всего на сегодняшний день собрано и поставлено в торговую сеть 96 тонн свеклы, 823 — капусты, 172 — моркови. Порадовали местного потребителя и 455 тонн овощных культур, в частности кабачков, редиса, лука, петрушки, сельдерея.

Владимир БОЛОТОВ.