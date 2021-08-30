Сентябрьское раздолье. Оно ожидает рыболовов-любителей на реках, протоках и в море

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в сентябре рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Если в августе основной рыбалкой, хотя и с ограничениями, у нас была горбушовая в морском прибрежье, то в этом месяце – гольцовая в реках и протоках.

– Да, на Сахалине лов горбуши в морском прибрежье на удебные снасти (бесплатные три «хвоста» в день) заканчивается сегодня, то есть 31 августа. Но на Курилах горбушовый промысел открывается только в следующем месяце. Выходит, у курильчан «треххвостовая» охота вся впереди?

– Совершенно верно! На Кунашире она вместе с промыслом начинается 11 сентября, на Итурупе – 20 сентября. Как видим, имеется в виду Южно-Курильская зона, где также определены места горбушовой рыбалки на удебные снасти.

– Возвращаемся к гольцам – о каких рыбах идет речь?

– На Сахалине это ручьевая мальма, собственно голец (южная мальма) – он здесь проходной, сахалинский голец и кунджа.

Ручьевая мальма (так называемая мелочовка) из-за своих незначительных размеров большого спортивного интереса для рыболовов не представляет, однако очень вкусна и в ухе, и жареная. Да и рыбалка довольно веселая. При этом важный момент: кроме мальмы на крючок попадается молодь симы – в рыбацком обиходе пеструшка, каменка, подкаменка. Ее необходимо выпускать обратно в реку. Если, конечно, весной хотим порыбачить взрослого вишневого лосося.

Проходной голец у нас очень интересный. Первые крупные рыбы идут в июне. В июле в районе от реки Фирсовка до Пугачевки появляется самая массовая форма, которая будет нереститься в текущем году (впервые нерестующая рыба). Ее средний вес обычно до 300 – 400 граммов. И последняя группа – как раз сентябрьская. Все удивляются: что это за рыба – синенькая, не в брачном наряде, весом до 200 граммов. На Камчатке такую называют тысячниками, то есть в одном центнере – тысяча рыб. Вот эти тысячники – самые жировые.

К концу сентября основная масса гольца уже отнерестится. Когда крупного самца ловят, он за килограмм и с крючковатым носом. Вот по этой выемке, где верхняя челюсть налегает на нижнюю, судят о том, что данный голец нерестился в реке не один раз. По количеству таких рыб определяют, здоровая популяция или нет. Увы, в наших водах их очень мало. Встречаются на Валу и дальше на северо-востоке, а на юге почти не стало. Если отдельные экземпляры попадаются, их надо обязательно выпускать, что, к сожалению, делают не всегда.

Сахалинский голец – отдельная группа, встречающаяся на северо-западе острова. Он длиной не более 40 см, но при этом по массе в три раза больше (около 600 граммов), чем обычный голец. Иначе говоря, высокотелый, массивный, очень жирный. Когда мы там рыбачили, мои молодые товарищи по работе называли его бройлером. И не случайно – эту рыбу можно жарить на сковородке без масла. Надо сказать, что по вкусовым качествам он превосходит всех рыб, которых я пробовал, даже сиговых. Считаю, что это такое же наше достояние, как и сахалинский таймень.

– Ну а кунджа – тоже из рода дальневосточных гольцов – знакома, наверное, каждому рыболову-любителю, поскольку распространена у нас повсеместно. Так?

– Мало знать рыбу «в лицо», надо еще уметь находить места, где ее можно поймать.

– Вот и поделитесь своим опытом, Виталий Дмитриевич!

– В сентябре все гольцовые рыбы перед нерестом будут вначале откармливаться на нерестилищах горбуши. Поэтому важно представлять особенности ее распределения в реках, имея в виду, что у нее две формы – ранняя и осенняя.

Ранняя горбуша, идущая в июле, нерестится на самых верхних участках реки. А вот осенняя, которая начинает заходить в августе, предпочитает средние участки, заходящая в сентябре – нижние участки. Зная все эти места нереста, вы обязательно найдете гольцов. Причем начинать нужно с устья. Если увидите внизу горбушу, то идти в верховье нет смысла – вся рыба гольцовых пород будет сосредоточена в нижнем течении реки.

Еще одно наблюдение для рек, где водятся и кунджа, и проходной голец. Если вы видите гравийно-галечный перекат, значит, на этом месте помимо кунджи стоит голец. А там, где плес воднорастительный, будет доминировать кунджа, хотя гольцы тоже изредка попадаются.

Когда вы рыбачите гольцов среди горбуши, то предпочтительней на тампоны из свежей лососевой икры или на вареную икру, потому что на блесны горбуша ловить не даст, она сама реагирует на них.

– Как мы знаем, в сентябре кунджа нерестится, но мне даже в конце месяца приходилось ловить ее серебристой, как будто она только что зашла с моря. Это что за каприз природы?

– Никакого «каприза» – она с моря и зашла. Действительно, нередко попадаются такие особи кунджи, которые по какой-то причине пропустили нерест – либо задержались в море, либо не смогли пройти в реку. Таких в научной литературе называют вальчаками. Их группа разновозрастная: в ней не только трехлетки но и четырехлетки и даже могут быть пятилетки. Это довольно массовая и крупная рыба, вот ее и ловят у нас в конце сентября. Когда вы вскрываете такую кунджу – мясо у нее розовое.

– В наших речках и протоках популярный объект любительской рыбалки – еще и красноперка?

– Да, красноперка начинает заходить в августе вместе с горбушей. В основном крупночешуйная – самый массовый вид на Сахалине. Мясо у нее жирное, красное, по качеству не уступает сазаньему и близко к говяжьему.

А мелкочешуйная красноперка менее жирная, зато самая крупная, длиной может быть до 60 см и весом до 2 кг (такая рыба есть в озере Невском). Этот вид живет только в солоноватых озерах и эстуарных (устьевых) зонах рек, в основное русло не поднимается. Эту нишу занимает сахалинская красноперка, которая встречается во всех речках, ее называют трегубкой. У нее острый нос и нижний рот, круглое туловище. В Тыми и Поронае она хищник, а в южных водоемах – более мирная разновидность.

Рыбачат красноперку впроводку на прочную поплавочную снасть с икряным тампоном. Часто это совмещают с ловлей кунджи. К примеру, в протоке Аракуль (проходит через с. Озерское Корсаковского района) на одну кунджу добывают три – пять некрупных красноперок.

– Вы упомянули Тымь и Поронай. В сентябре эти большие реки представляют интерес для рыболовов-любителей?

– Конечно! В это время в них как раз жируют щука и язь (близкий родственник воблы). Любителям этих рыб – раздолье! Они будут соблазнять прожорливых хищниц блеснами, а сахалинскую «воблу» – аппетитными икринками и червями.

Еще один район, куда охотно ездят многие сахалинцы, – северо-запад нашего острова. Туда рыболовов привлекают ленок и хариус. В сентябре их надо искать в верхнем или среднем течении рек, куда они мигрируют за идущей на нерест горбушей. Основная приманка для этих видов – различные мушки, либо поверхностные бороздящие, которые хорошо работают с утра, либо просто тонущие. Но имитация мелких грызунов – это самый лучший вариант для северо-запада (используется также на Тыми и Поронае при ловле щуки и сахалинской красноперки). Однако ленок помимо мушки, имитирующей мышь, еще активно атакует блесны.

– Предлагаю завершить наш обзор рыбалкой в море с катеров и кунгасов.

– Морская глубоководная рыбалка весь сентябрь будет сохраняться. Сейчас много фирм и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются ее организацией, вывозом рыболовов к местам лова.

На юге острова особенно популярна ловля камбалы в заливе Анива. Самая массовая снасть – донка с тяжелым грузилом и двумя-тремя отводными поводками, на крючках – мясо любой рыбы. Некоторые, я видел, насаживают даже креветку, но это слишком роскошно для всеядных камбал.

– Какие из них становятся рыбацкой добычей?

– В этом заливе наиболее распространенный вид – желтоперая, но попадаются также и четырехбугорчатая, и палтусовидная (голова треугольная), и сахалинская, и остроголовая, и Шренка. А самая вкусная, по мнению многих, – звездчатая.

– Богатый набор! А другие рыбы? Например, минтай, которым в последнее время увлеклись наши рыболовы-любители.

– Мне тоже больше нравится ловить минтая, чем камбалу. Но в заливе Анива он не образует промысловых скоплений. Зато его много в районе Стародубского (где также организуют морскую рыбалку) и далее на северо-восток.

– На что ловится?

– На обычные крючки с наживкой он клюет хуже, поэтому я применяю пилькер с наживкой (ведь минтай – больше хищник).

– Пилькер – это что за «зверь»?

– Разновидность блесен для отвесного блеснения.

– А если выше пилькера еще пару крючков с наживкой?

– Я так и делаю. Кстати, на такую же снасть можно и камбалу ловить.

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Объектами морской глубоководной рыбалки являются также треска, морской ерш, окуни и терпуги, но это – тема отдельного разговора.

Георгий ЮРГИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пельмени из горбуши

Повторяем этот рецепт по просьбе читателей.

Потребуется одна горбуша, 50 г свиного сала (не соленого). Обязательно стебли укропа, стебли петрушки. Перец, чеснок, одна луковица. Тесто можно купить в кулинарии.

Для приготовления рыбного фарша не использовать яиц, только перечисленные ингредиенты. Их добавлять через мясорубку, кроме лука.

Луковицу – это главный секрет – не прокручивать, а мелко-мелко нарезать. Если лук раздавить, жидкость из фарша уйдет, и он будет суховат. У нас же пельмени получатся сочные, с юшечкой внутри.

И еще: варить их нужно 5 минут, не больше.