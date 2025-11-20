Сердце не обманывает

Изабэль Урумянц родилась в Москве. А на остров мечты, как она называет Сахалин, прилетела в корзинке, когда ей было всего… десять дней. Девочка выросла и оказалась очень талантливой. Получила высшее образование и, набравшись опыта и компетенций, решила применять их на благо сахалинцев. Вернулась на остров и сейчас находится на госслужбе.

Отец Изабэль – Арменак Артёмович Урумянц – предприниматель, депутат районного собрания, почётный гражданин Южно-Курильского городского округа и творческая личность. Он почти всю жизнь прожил на островах и искренне помогает молодым талантам в их становлении. Они направляют ему свои стихи, музыку, песни для ознакомления и оценки. Вот и известная поэтесса и композитор Анна Овнер из г. Сочи, пообщавшись с Арменаком Атрёмовичем, написала проникновенные стихи и красивую мелодию о Сахалине и Курилах.

– Когда я эту песню услышала, сердцем поняла, что она словно для меня написана. Такая трогательная, лирическая, – делится впечатлениями Изабэль. – Мы презентовали её в прошлом году на День рыбака. Отец подарил эту композицию творческим коллективам Южно-Курильска и получил от них немало искренних слов благодарности.

Песня зажила своей жизнью. «Сахалин» запели на Шикотане в Доме культуры Малокурильска, в местной школе и даже в детском саду. А творчество автора слов и музыки Анны Овнер губернатор области отметил благодарностью.

У Изабэль есть жизненное правило: всё, за что берётся, должно быть исполнено ею качественно, на все сто процентов. И поэтому было решено продакшн песни доверить Константину Костомарову, который также является автором и продюсером композиции «Зеркала» Григория Лепса и Ани Лорак. Аранжировка – Рашид Набиев, гитара – Сергей Шай.

– Я её не просто спела, а прожила, – говорит Изабэль. – Исполнила совершенно искренне, эмоционально, от души.

В августе этого года южносахалинцы услышали эту композицию на концертной площадке у «поющего» областного краеведческого музея.

Сейчас Изабэль Урумянц как соавтор завершает работу над композицией «Позывной «Сахалин». Это её отклик на просьбу наших ребят, участников СВО, написать о них региональную песню. Она очень старается и надеется, что трек отзовётся в сердцах наших бойцов, а также морально поддержит их жён, матерей, сестёр и любимых. Для неё это тоже борьба за Победу.

Людмила Степанец.