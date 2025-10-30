Сердце, отданное Сахалину

Участница нашего проекта Лидия Захарчук (Карпова) из г. Вольска Саратовской области в нынешнем октябре порадовала сразу несколькими новыми клипами о любимом Сахалине. Мы даже растерялись, каким в первую очередь отдать предпочтение. Посовещались и решили предоставить нашим читателям возможность послушать сразу три композиции. Образно говоря, все они из серии «ностальжи», ведь несмотря на то, что по месту жительства Лидия давно уже волжанка, по духу она – сахалинка. И это звучит и в стихах, и в песнях, и в предисловии к её поэтической книге «Расскажи про Сахалин»: «Я прожила на Сахалине 20 лет. Очень скучаю по этому удивительному острову, полному тайн и загадок. Мне часто снится море, пахнущее морской капустой и шиповником…».

Родившаяся во Владивостоке дочь морского офицера шестилетним ребёнком приехала с родителями в Корсаков, к месту службы отца. В этом городе талантливая девочка окончила школу и отправилась в педагогическое училище Александровска-Сахалинского получать профессию воспитателя.

В середине 1980-х Карповы вернулись в Вольск – родной город мамы Лидии, где жила и её прабабушка, а отец, москвич, в своё время окончил военное училище. Всем хорош и мил этот волжский городок центральной России, только любовь к нему у Лидии Захарчук всё же «перевешивают» двадцать сахалинских лет.

О себе нынешней она рассказывает так: «Пишу стихи, фотографирую, рисую, делаю фотооформление, коллажи, компьютерную графику, ролики. Снимаю и монтирую видео, освоила работу с искусственным интеллектом и создаю с ним свои песни на свои стихи. Люблю живопись, поэзию, музыку, природу, детей, животных… И просто жизнь!».

Новые клипы Лидии об острове получили немало добрых откликов на всех музыкальных площадках как «Песни для души». В них и пронзительная боль от разлуки с любимыми местами, и память, в мельчайших деталях сохраняющая неповторимый образ Сахалина, и светлая надежда на встречу с ним.

Как написал в социальных сетях блогер Алексей Петрусевич, «через творчество эта женщина обрела голос, соединила прошлое и настоящее, а технологии помогли ей зазвучать по-новому».

Людмила Степанец.