Серебристая сима – вне конкуренции. Клёвое место

В прошлом году зимой выпало много снега, поэтому держался высокий уровень воды в реках, были опасения, что это повлияет на начало хода симы. И он действительно немного сдвинулся по срокам, повторился сценарий 2010-го и 2013-го годов.

Обычно сима начинает подниматься в реки на нерест, когда вода потеплеет до двух градусов. А как всё складывается к началу нынешнего сезона?

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин говорит уверенно: сюрпризов не ожидается, всё произойдёт в стандартно-обычные сроки.

Как правило, массовые подходы вишнёвого лосося, как его называют японцы, наблюдаются в самом начале мая. Открывает сезон Невельский район, ориентировочно 10 мая эстафета переходит Анивскому заливу, далее, в середине месяца – Таранаю, затем, примерно с 25 мая – Лютоге и Пугачёвке. На Лютоге массовый ход финиширует обычно в первой декаде июня. Рыбалка лицензионная, проводится на выделенных участках.

Точные сроки лова симы определяет региональная комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, основываясь на данных учёных. Закрывается сезон в июне-июле, это зависит от района.

В арсенале рыболовов-любителей есть разнообразные снасти для лова симы, но неизменно одно: в самом начале сезона, когда вода ещё не стала прозрачной, хорошо работает проверенная годами поплавочная удочка с универсальной и беспроигрышной наживкой – тампоном с красной икрой. Впрочем, прекрасно себя зарекомендовала и альтернатива – ломтик мяса симы, упакованный в капроновый чулок розового цвета.

Блёсны задействуют с осветлением воды: сначала колеблющиеся 17-граммовые, позже – различные «вертлюжки» помельче, вплоть до ультралайтовых.

В первой декаде июня уровень воды в реках понижается, и в ход идут блёсны-ультралайт, бомбарды, нахлыст.

Поклонники нахлыста в период большой светлой воды на реках утром отдают предпочтение чёрным мухам, а днём – зеленовато-оливковым. Когда воды станет меньше, хорошо работают чёрные и чёрно-красные искусственные наживки.

Понятно, что сима весной – вожделенный трофей номер один и у местных рыболовов, и у многочисленных приезжих, но это не отменяет ловлю других видов рыб. Отличный трофей – крупночешуйная краснопёрка, которая в пору половодья поднимается вверх по течению на нерест.

В морском прибрежье раздолье для поклонников спиннинга, отлично работают блёсны, воблеры и другие искусственные приманки.

К побережью острова в начале мая подходит мойва, а за ней – хищники, например, крупная камбала. Звёздчатую камбалу ловят на донки с кусочками мойвы в качестве наживки. Конечно, будут попадаться и морские бычки.

На свободных от льда реках северо-восточной части Сахалина, а также реках Мануй, Фирсовка, Лозовая, на озере Лебяжьем, протоке Красноармейской кунджа также хорошо ловится – на блёсны, воблеры и джиг-головки с искусственными наживками.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Сахалинский салат на восточный манер

Для приготовления этого блюда подойдёт и минтай, и крупная камбала, и сельдь, и красная рыба – в любом случае она должна пройти проморозку. После оттаивания её нужно слегка посолить и оставить на ночь, после чего подвялить в течение суток, чтобы ушла лишняя влага. Рыба разделывается на филе, все косточки удаляются.

Нарезаем филе на полоски. Добавляем измельчённый репчатый лук, зелёный лук-порей, молотый чёрный перец, нарезанные соломкой морковь, болгарский перец и две столовые ложки корейской перцовой пасты для кимчи. Любителям острого можно «приплюсовать» ещё красный молотый перец по вкусу.

На финише добавляем 4 столовые ложки соевого соуса, столько же растительного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Последний важен как консервант, который позволяет спокойно держать блюдо без холода где-нибудь на лоне природы, оно не испортится.

Для получения 1 – 1,5 литра продукта потребуется филе 6 селёдок средней величины или 5 крупных камбал. Такой салат в стиле корейского блюда хе хорош и сам по себе как закуска, и отлично сочетается с гарниром, например, картофельным пюре.

Приятного аппетита!