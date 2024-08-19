«Серебряные» волонтёры проследят за расчисткой рек в пострадавших от паводка районах

Эта проблема волнует всех жителей островов. Поэтому представители движения «серебряные» волонтёры, собравшиеся в областном центре на форум, первым делом задали главе области, принявшем в нём участие, вопрос – как обстоять дела с очисткой водоёмов от скопившегося в них мусора?

Добровольцев интересовало – есть ли у нас программа по очистке рек? Ведь последние события показали, насколько опасно скопление деревьев и прочего крупного мусора в них.

Губернатор Валерий Лимаренко ответил чётко: проект по уборке всех рек разработан, однако все главы районов должны действовать самостоятельно и оперативно.

– В Невельске деревья не убрали, и в Аниве. Я дал жёсткое поручение: там, где есть подтопления, убрать немедленно. Каждый день то, что попадает в реки, нужно вытаскивать, – подчеркнул руководитель региона. – А вы как волонтёры можете подсказывать своим мэрам, на какую реку обратить внимание.

Движение «серебряных» волонтёров объединяет около 3 тысяч активных и неравнодушных людей старшего поколения. Они занимаются реализацией социально значимых инициатив в сфере культуры, соцзащиты, здравоохранения, ЖКХ и экологии. Помогают землякам, находящимся на СВО. Для них «серебряные» волонтёры собирают посылки с продуктами и предметами первой необходимости, плетут маскировочные сети, льют окопные свечи. Все эти начинания активных островитян получили большую поддержку на Сахалине и Курилах, подчеркнул Валерий Лимаренко. Движение показало свою востребованность и будет развиваться дальше.

О том, в каком направлении будет идти это развитие, шёл обстоятельный разговор на форуме. Участники обменивались опытом на семинарах и тренингах, говорили о том, какие есть особенности работы с волонтёрами «серебряного» возраста, какая должна быть система мотивации и пр. А по итогам составлена дорожная карта по развитию волонтёрства среди пожилых людей. Она предусматривает расширение института наставничества, привлечение опытных волонтёров к работе детских организаций, школ и других учреждений.

Григорий РОСТОВЦЕВ.