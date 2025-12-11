Серебряный волонтёр Вероника Тарская завоевала медаль Дальневосточной лиги КВН на Сахалине

Вероника Тарская – первая и пока единственная представительница старшего поколения островитян, награждённая медалью за третье место в популярных молодёжных играх.

На отборочных турах Дальневосточной лиги КВН она дошла до финала.

– Кто бы мог подумать, что моя скромная роль волонтёра превратится в такую увлекательную историю? – смеётся Вероника.

Год назад добровольцев пригласили на встречу с губернатором и федеральной командой КВН. Глава области предложил создать собственную команду, но идея осталась шуткой. Однако позже волонтёры стали приходить на местные отборочные туры, где Веронике случайно довелось сыграть небольшую роль бабушки.

Другие отнекивались, дескать, мы не актрисы. Ребята успокаивали: ничего особенного делать не придётся, только постоять на сцене.

– Меня вытолкнули вперёд мои девчонки, – рассказала Тарская. – На меня надели платок, дали самокат… Я не умею ездить ни на самокате, ни на велосипеде. Но ребята помогли, и я оказалась на сцене. Даже не поняла, что там происходило. Вокруг кто-то что-то говорил. Но было весело!

С тех пор началась крепкая дружба Вероники с сахалинскими кавээнщиками. Она стала частым гостем на выступлениях, помогала с реквизитом. Её заприметили команды из других городов Дальнего Востока. К ней за помощью обратились ребята из «Мультиплекса ДВФУ» (Владивосток). Отказать не смогла. Вместе с приморцами подготовилась и успешно выступила в первой четверти финала.

– Что только эти дети не придумывают, – делилась впечатлениями волонтёр. – В одном из выступлений мы якобы заняли первое место в чемпионате страны по сексу. Мне сразу не сказали об этой идее… На репетициях говорили: «Вы, главное, выйдите и скажите вот эти слова». А уже на генеральном прогоне я увидела полную картину выступления.

Веронику перехватила и команда «Сахар», тоже из Владивостока. Вместе они выступили на закрытии всероссийского молодёжного форума «Острова-2025». Тарская тщательно изучила материал: что говорить, во что одеться, куда смотреть. Требовалось показать и определённый жест, вызвавший некоторые опасения. Но ребята заверили, что всё прилично, и выступление прошло смешно и удачно.

Команда «Не отчисляйте» из Комсомольска-на-Амуре тоже не смогла пройти мимо нашего волонтёра. Их креативщики заставили Веронику впервые в жизни взять в руки тяжёлый кальян и вынести его на сцену.

По итогам игры команда стала бронзовым призёром Дальневосточной лиги КВН на Сахалине. Медаль финалиста вручили и Веронике. Она была очень тронута, хотя и отнекивалась. Но ребята чётко объяснили: сахалинка – полноправный член их команды.

Вероника отмечает, что команды во время репетиций во всём ей помогали. Чётко обозначали, когда выходить, что говорить, как эффектнее встать перед камерой. Были сложности с текстами и интонацией, но благодаря тщательной подготовке обошлось без страха перед выступлением.

Так, «вирус КВН», за много лет охвативший страну, заразил и островного серебряного волонтёра. На вопрос, увидим ли мы её снова на сцене, Вероника Тарская, немного смущаясь, ответила:

– Если позовут, не откажусь…

Анастасия КАРАМУШКИНА.