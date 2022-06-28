Сергей Байдаков встретится с жителями Анивского района

По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в четверг, 30 июня. В 13.00 часов начнется встреча с жителями. Мероприятие состоится в районном Доме культуры: ул. Калинина, 61 . Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 12 до 13 часов, в фойе учреждения руководители региональных органов власти и местной администрации проведут прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Анивский район – посещение объектов строительства, энергетики, ЖКХ, торговли, образования и благоустройства, сообщает пресс-служба регионального правительства.