Сергей Байдаков встретится с жителями Макаровского района

По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в пятницу, 13 мая. В 14 часов начнется встреча с жителями.

Место проведения – центр культуры, искусства и досуга: улица Милютина, 3. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 13 до 14 часов, в фойе учреждения руководители региональных органов власти и местной администрации проведут прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Макаровский район также – посещение объектов образования, здравоохранения, пищевой промышленности и торговли, а также контроль за ходом ремонта дворов.

Напомним, ранее губернатор Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в районы Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.

С начала этого года губернатор провел семь встреч с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск, сообщает пресс-служба регионального правительства.