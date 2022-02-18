Сергей Байдаков встретится с жителями Ногликского района

По поручению главы региона Валерия Лимаренко во вторник, 22 февраля, первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков посетит с рабочей поездкой Ногликский район. В 14 часов начнется встреча с жителями. Приглашаются все желающие.

Встреча состоится в районном центре досуга: улица Пограничная, 10а. Там же, с 13 до 14 часов, руководители органов исполнительной власти островного региона и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Ногликский район – посещение объектов здравоохранения, ЖКХ и торговли, а также строительных площадок, где возводятся учреждения образования и социальной защиты, сообщает пресс-служба регионального правительства.